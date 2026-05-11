Lluvias intensas en CDMX desbordan presa e inundan Periférico: Estas son las calles afectadas

¿Ya es temporada de huracanes? La Ciudad de México activó la Alerta Roja por lluvias para la noche de este lunes 11 de mayo, tras el reporte de inundaciones en alcaldías del sur.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México explicó que las 16 alcaldías están bajo alerta por las fuertes lluvias al menos hasta las 22:00 horas, por lo que llamó a tomar precauciones.

Este es el nivel de alertamiento por alcaldía:

Alerta Roja, con lluvias de entre 50 y 70 milímetros: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Alerta Amarilla, con lluvias de entre 15 y 29 milímetros: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Imágenes del radar indican que es posible que las lluvias sigan en la noche en el sur y poniente, acompañados de granizadas y posible actividad eléctrica.

Calles inundadas en CDMX hoy 11 de mayo

Si vas de regreso a casa, toma en cuenta que estas son algunas de las calles inundadas este lunes 11 de mayo debido al temporal de lluvias en CDMX:

Periférico esq. Picacho Ajusco, Col. Jardines en la Montaña, Tlalpan.

Av. Arteaga y Salazar, col. Contadero, Cuajimalpa.

Homun, Col. Héroes de Padierna, Tlalpan.

Tekal, entre Cancún y Kinchil, alcaldía Tlalpan.

Calz. de Tlalpan a la altura de Tezoquipa, alcaldía Tlalpan.

Autopista México Cuernavaca a la altura de la Caseta de Cobro.

Av. Insurgentes a la altura de la estación del Metrobús de La Joya.

Av. Insurgentes, Blvd. de la Luz entre Anillo Periférico y Av. Paseo del Pedregal.

El Metrobús de la Ciudad de México informó el cierre de las estaciones de Corregidora a El Caminero de la Línea 1 debido a las lluvias intensas y los encharcamientos registrados la noche de este lunes. Es posible que las estaciones vuelvan a operar cuando terminen las lluvias.