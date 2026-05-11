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Explosión en refinería de Salina Cruz deja 6 heridos: ‘Evento está bajo control’, dice Pemex

La explosión ocurrió en una torre de enfriamiento en la refinería de Salina Cruz, y Pemex informó que los heridos fueron hospitalizados.

Una explosión en la refinería Antonio Dovalí en Salina Cruz, Oaxaca dejó al menos 6 heridos.
Una explosión en la refinería Antonio Dovalí en Salina Cruz, Oaxaca dejó al menos 6 heridos.
Por Redacción

Una fuerte explosión en la refinería de Salina Cruz, de Pemex, dejó al menos seis personas lesionadas la noche de este lunes 11 de mayo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 20:30 horas en la torre de enfriamiento de la Planta Hidros 2, al interior de la refinería de Salina Cruz, ubicada en el Istmo de Tehuantepec.

Pemex informó que las seis personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales cercanos, y que el incendio está bajo control, sin riesgo para la población más cercana.

Información en desarrollo...

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