Con mangueras de alta precisión y ‘futbolito’: Así es el túnel de huachicol hallado dentro de Pemex (Fotos)

El túnel fue hallado primero en Pemex, y luego dieron con el predio desde donde se robaba el combustible.

Equipado con escaleras y material de extracción, el túnel de huachicol hallado por la Fiscalía General de la República (FGR) estaba conectado con un poliducto de Pemex para robar hidrocarburos.

Ubicada en las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex, en Santa Catarina, Nuevo León, la excavación fue asegurada por elementos de la Fiscalía, Guardia Nacional y la Policía Estatal de Nuevo León.

Tras inspeccionar el lugar, los agentes federales identificaron que el túnel conectaba con un inmueble contiguo, sobre el antiguo camino a Villas de García.

Túnel El túnel de huachicol estaba rodeado de infraestructura y vehículos. (FGR)

¿Cómo es el túnel de huachicol conectado a una instalación de Pemex en NL?

De acuerdo con las imágenes e información de la FGR, el túnel conectaba el predio aledaño con el poliducto de Pemex de 18 pulgadas, que era de donde presuntamente extraían el combustible.

El equipo localizado para la extracción del huachicol se conforma por un niple soldado al ducto, una válvula de cierre rápido, una herramienta de roscado y una manguera de alta precisión.

Túnel El túnel conectaba con la instalación de Pemex de la que robaban el combustible. (FGR)

El predio cuenta con oficinas, áreas comunes, tractocamiones, autotanques y contenedores, presuntamente relacionados con el robo de hidrocarburos.

En el lugar se aseguraron 205 mil 418 litros de hidrocarburo, 23 tractocamiones, 10 autotanques, una grúa, siete cajas secas, tres autos, un contenedor metálico marítimo, un cubitanque, un tambo, dos bidones, costales de arena, herramientas de construcción, documentación diversa y un teléfono celular.

El túnel tenía costales de arena en sus costados. (FGR)

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal localizaron el origen del túnel que robaba combustible a Pemex. (FGR)

Las imágenes de la Fiscalía mostraron otros aspectos relacionados con la instalación para el robo de combustible, desde mesas, bebidas, un futbolito y cajas con refacciones de autos.

Una de las áreas comunes del túnel contaba con futbolito. (FGR)

Por ahora se desconoce la profundidad del túnel de Huachicol y la cantidad de combustible robado, pero las imágenes muestran escaleras para bajar hacia ellos, y cómo los costales de arena estaban recargados de un lado, posiblemente para evitar accidentes.

Otro dato es que dentro del túnel había un sistema de cableado eléctrico, y que incluso había contenedores rojos que dentro tenían oficinas. En su exterior había una estructura metálica para proteger el acceso.

El túnel estaba protegido con una estructura metálica. (FGR)

Algunos contenedores servían como oficinas. (FGR)