Empresa ligada a envíos de combustible a Cuba sobrevivirá a reforma de Pemex

Pemex buscará absorber la mayoría de las filiales de la petrolera a su estructura central.

Servicios Logísticos Integrales Mumiya, la empresa que reemplazó a Gasolinas Bienestar y que fue utilizada previamente para envíos de combustible a Cuba, será encabezada por funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en vísperas de la reforma con la que el gobierno federal busca absorber la mayoría de las filiales de la petrolera a su estructura central.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que prepara una reforma constitucional para eliminar alrededor de 40 filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex); sin embargo, algunas empresas lograrían sobrevivir, entre ellas Mumiya, antes Gasolinas Bienestar.

Los cambios ocurren en momentos en que el gobierno federal busca integrar las funciones de las filiales directamente a la estructura de Pemex, con el objetivo de reducir complejidad administrativa y recentralizar operaciones consideradas estratégicas.

Así quedó la nueva estructura de Pemex

De acuerdo con datos obtenidos en el Registro Público de Comercio (RPC), en una asamblea celebrada el pasado 23 de febrero se acordó nombrar a Javier Favela Heredia, actual gerente de coordinación de almacenamiento y despacho de Pemex, como nuevo presidente propietario del consejo de administración de la empresa.

Favela Heredia sustituirá a Leonardo Aguilar Sánchez, quien permaneció casi tres años en el cargo. Documentos del RPC también muestran que ambos directivos también participan en compañías privadas ajenas al sector energético.

Durante la misma asamblea también fueron designados como consejeros propietarios Laura Alicia Stefany Garduño Martínez, gerente de análisis regulatorio en Pemex, y Eider Carrillo Alcántara, gerente jurídico de la petrolera.

En contraste, fueron removidos de sus cargos los consejeros Manuel Antonio Mijares Bravo, María Esther Orduña Galván y José Samuel Solís Martínez, quienes también trabajan o trabajaron en Pemex.

“Se les agradece por los servicios brindados durante el tiempo que duraron en sus cargos”, señala la minuta de la asamblea.

De acuerdo con el acta de asamblea del 19 de julio de 2023, Octavio Cristóbal Dávila Rojas continúa como director general de la empresa. Según la Plataforma Nacional de Transparencia, actualmente funge como coordinador de oficina en la dirección general de Pemex.

Durante sus cuatro años de existencia, Gasolinas Bienestar, ahora Servicios Logísticos Integrales Mumiya, ha tenido tres presidentes del consejo de administración, dos secretarios no miembros del consejo, dos directores generales y 10 consejeros propietarios, de acuerdo con documentos consultados por El Financiero.

La firma puede comercializar hidrocarburos y petrolíferos, participar en licitaciones y asociaciones público-privadas, así como operar en proyectos vinculados con Pemex y otras entidades públicas o privadas.

¿Qué sabemos de las filiales de Pemex?

Según el acta constitutiva, Pemex controla el 99 por ciento del capital social de la empresa, mientras que Pemex Transformación Industrial posee el 1 por ciento restante.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, afirmó que las empresas filiales de Pemex operan bajo esquemas administrativos más complejos debido a que funcionan de manera similar a compañías privadas, por lo que el gobierno busca integrar sus funciones estratégicas directamente a la estructura de la petrolera.

La funcionaria aclaró que, tras incorporar a las subsidiarias en una primera etapa, ahora se pretende absorber también las actividades de estas empresas, proceso para el cual la reforma ya se encuentra prácticamente lista y en fase de trámites administrativos.

De acuerdo con el sitio web de Pemex, actualmente existen 34 filiales de la petrolera: 14 dedicadas a comercialización, 11 a procesos industriales, cuatro a logística, dos a transformación energética, dos a servicios transversales y una a exploración y extracción.

Entre las firmas que sobrevivirían al proceso de reestructuración también se encuentran las relacionadas con fertilizantes y PMI Internacional, consideradas estratégicas por el gobierno federal, adelantó la presidenta Sheinbaum.

La permanencia de Mumiya dentro de la nueva estructura de Pemex ocurre mientras el gobierno redefine qué empresas considera estratégicas para mantener operaciones comerciales, logísticas y de fertilizantes bajo control directo de la petrolera.