‘Debieron denunciar en 2021′: Presidenta del INE sobre presunta injerencia de Los Chapitos en elecciones

Guadalupe Taddei aseguró que las acusaciones sobre injerencia del narcotráfico en elecciones deben sustentarse con pruebas y no solo con señalamientos.

Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que cuando se acusa injerencia del narcotráfico en las elecciones se tienen que presentar pruebas, pues de lo contrario la acusación se queda en dichos.

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció la injerencia de Los Chapitos en la elección de Sinaloa de 2021 para que Rubén Rocha Moya resultara gobernador, la presidenta del INE fue consultada al respecto y expresó que si alguien documentó la injerencia del narcotráfico y no hizo nada, se quedó sin cumplir su función.

“Cuando nosotros tomamos un posicionamiento de esta naturaleza hay que hacerlo con pruebas, hay que hacerlo con elementos que puedan generar una denuncia concreta, un denuncia que se sostenga y que pueda incidir en este tipo de cosas. Pero si nos vamos en la ola de los comentarios, de que influye, de que invade, de que obstruye, de que manipula los procesos electorales sin pruebas en las manos, ¿a dónde vamos? ¿Solamente al comentario y no tenemos la posibilidad de hacer absolutamente nada?”, externó Taddei Zavala.

Añadió que “si en el año 2021 alguien descubrió y documentó y tiene hechos que comprueben estos dichos me parece que se quedó sin cumplir con su función, en aquel entonces debió de haber hecho la denuncia, no ahorita a toro pasado”.

La consejera presidenta electoral manifestó que la primera responsabilidad para evitar que el narcotráfico se infiltre en la elección de 2027 la tienen los partidos políticos, por lo que los llamó a que sean “altamente meticulosos y escrupulosos para definir a sus candidaturas” y que no escondan entre los papeles que proporcionan al INE señalamientos de vínculos con el crimen de sus abanderados.

“Por eso, en el llamado a los partidos políticos, habría que exigirles que revisaran con lupa los expedientes de sus candidaturas y no permitieran que la ciudadanía estuviera sometida a una elección en la que tendría que participar por gente que, desconociendo totalmente su currícula, pudiera incluso llegar a elegir.

“Es decir, la alta responsabilidad que tenemos como partidos políticos, los cinco nacionales y cualquiera más que se incorpore, es esa; y en los partidos locales es exactamente la misma situación”, dijo.

Por último, la presidenta del INE reiteró que no le toca al instituto “mapear” al crimen organizado en las elecciones que se avecinan y en las que habrá renovación de gubernaturas y congresos.