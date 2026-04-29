Según acusación de EU, ¿qué políticos habrían ayudado al Cártel de Sinaloa?

EU acusa a Rubén Rocha Moya y a 9 funcionarios de ayudar a ‘Los Chapitos’. (Crédito: Cuartoscuro, X: @InzunzaCazarez, FB:JuandeDiosGamezMendivil)

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York expuso los presuntos vínculos de altas esferas del gobierno de Sinaloa con el crimen organizado, una acusación que alcanza a Rubén Rocha Moya.

En el documento judicial se detalla cómo funcionarios públicos, mandos policiales y políticos en funciones presuntamente entregaron el Estado a la facción criminal de ‘Los Chapitos’.

A los diez funcionarios mexicanos señalados por las autoridades estadounidenses se les imputan diversos cargos, desde asociación delictuosa para la tráfico de narcóticos hasta asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte.

¿Cuál fue el papel de Rocha Moya y los otros 9 funcionarios señalados de vínculos con ‘Los Chapitos’?

La fiscalía estadounidense describe un organigrama de corrupción que alcanzó desde la gubernatura hasta las policías municipales.

Rubén Rocha Moya

El gobernador de Sinaloa habría pactado con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán entregar el control de las fuerzas estatales al cártel a cambio de garantizarle el triunfo electoral.

Una vez en el poder, permitió a los criminales operar con impunidad y nombrar a funcionarios afines en puestos clave.

Enrique Inzunza Cázarez

El actual senador por Morena y exsecretario de Gobierno de Sinaloa habría participado en reuniones con líderes del cártel para definir planes específicos de protección gubernamental para ‘Los Chapitos’ a cambio de favores políticos.

Enrique Díaz Vega

El exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa actuaría como enlace entre el gobernador y ‘Los Chapitos’.

Habría entregado personalmente a líderes criminales una lista con direcciones de rivales políticos de Rocha Moya para intimidarlos o secuestrarlos antes de las elecciones de 2021.

Juan de Dios Gámez Mendívil

El alcalde de Culiacán recibiría sobornos por 10 mil dólares mensuales para garantizar que la policía municipal no interfiriera en operaciones de tráfico de drogas.

Dámaso Castro Zaavedra

El vicefiscal general del Estado de Sinaloa presuntamente recibía sobornos de aproximadamente 11 mil dólares mensuales.

El funcionario blindaba al cártel frente a detenciones y filtraba información de inteligencia sobre operativos de la DEA y del Ejército mexicano contra laboratorios clandestinos.

Gerardo Mérida Sánchez

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa supuestamente recibió sobornos por hasta 100 mil dólares mensuales.

A la par, ordenó a la Policía Estatal no detener a criminales.

En 2023 dio ‘pitazos’ que permitieron al cártel desmantelar al menos 10 narcolaboratorios antes de cateos federales.

Marco Antonio Almanza Avilés

El exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa habría cobrado 16 mil dólares al mes por permitir el libre tránsito de vehículos con precursores químicos para fentanilo, liberar detenidos y usar instituciones de justicia para obtener órdenes de aprehensión contra enemigos del cártel.

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias ‘Cholo’

El exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa mantuvo la misma cuota de corrupción que su antecesor Almanza.

Aprobado directamente por ‘Los Chapitos’, liberó traficantes y apoyó al cártel para localizar y asesinar a integrantes de grupos rivales.

José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’

El subdirector de la Policía Estatal recibía pagos mensuales para proteger cargamentos de droga.

Llegó al extremo de vender municiones oficiales para rifles de asalto a sicarios y modificaba reportes policiales para que miembros del cártel detenidos aparecieran como personas desarmadas.

Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’

El comandante de la Policía Municipal de Culiacán entregó patrullas y radios policiales al cártel para traficar fentanilo.

El señalamiento más grave en su contra indica que participó en octubre de 2023 en el secuestro, tortura y asesinato de Alexander Meza León, informante confidencial de la DEA, así como de sus familiares, con uso de patrullas oficiales para interceptarlos y entregarlos a sicarios.

‘Los Chapitos’ habrían operado para la victoria de Rocha Moya en 2021

A cambio de protección e impunidad, los funcionarios recibieron colectivamente millones de dólares del narcotráfico, entregados mediante sobornos mensuales en efectivo que oscilaban entre mil 667 y más de 100 mil dólares, según la acusación.

Además del dinero, la facción de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán brindó apoyo electoral violento y decisivo durante los comicios a la gubernatura de 2021.

Supuestamente, los líderes criminales ordenaron a sus sicarios robar urnas, desaparecer papeletas, intimidar y secuestrar a candidatos opositores para garantizar la victoria del actual gobernador.