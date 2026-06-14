‘El circo’ cumpleañero: Trump celebra 80 años entre un show de UFC, dudas de su salud y críticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebra que cumple 80 años este domingo con un gran espectáculo de cumpleaños que antes habría parecido inimaginable: una velada de peleas en jaula en el histórico Jardín Sur de la Casa Blanca.

Esta semana, las duras realidades del cargo han amenazado con eclipsar el ostentoso despliegue de artes marciales mixtas de la UFC, en el que los combatientes, encerrados dentro de un octágono de malla metálica, intentan golpearse con puños y patadas, asestar tajos y aporrearse hasta someter al rival.

Trump se ha visto acorralado en una guerra impopular y costosa que ayudó a iniciar en Irán. El acuerdo para poner fin al conflicto podría estar cerca, pero aún falta negociar los detalles cruciales. Mientras tanto, a aproximadamente una milla de la fiesta de cumpleaños de Trump, equipos de trabajo arrancaron el nombre del presidente del Centro Kennedy después de que un juez dictaminara que bautizarlo con el nombre de Trump había ido demasiado lejos.

Aun así, el presidente saldrá de la Casa Blanca y estará rodeado de miembros de su gobierno, funcionarios destacados, legisladores republicanos y más de 4,000 espectadores que gritarán hasta quedarse afónicos en una arena temporal bajo ‘The Claw’ (“La Garra”), un arco metálico parecido a una nave espacial, equipado con iluminación, equipo de sonido y pantallas gigantes. Miles más lo verán en pantallas grandes desde la cercana explanada del Ellipse.

Trump celebrará su cumpleaños con una función de la UFC en la Casa Blanca. (Foto: AP) (Allison Robbert/AP Photo/Allison Robbert)

Dana White, jefe de la UFC y amigo cercano del presidente, afirmó durante una sesión de promoción la noche del viernes en el Monumento a Lincoln, donde parejas de luchadores se empujaron y forcejearon para las cámaras bajo la mirada estoica de la figura de mármol del ‘Honesto Abe’: “Este evento es un evento único, un evento increíble. Me encanta”.

Trump quiere vincular su cumpleaños con la Independencia de EU

El presidente ha intentado vincular el evento del domingo —que incluye siete peleas que se extenderán más allá de la medianoche— con las celebraciones más amplias, de varios meses, por el 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

Pero está mucho más orientado a homenajearse a sí mismo, tanto que la cumbre del G7 de líderes de naciones industrializadas retrasó su reunión para que el presidente pudiera asistir a su fiesta de combates en jaula y luego volar directamente a Francia para los encuentros.

Trump ha recibido críticas por el 'show' que ha montado en torno a su cumpleaños. (Foto: AP) (Mark Schiefelbein/Mark Schiefelbein/POOL AP via AP)

El clima, sin embargo, podría aguar la fiesta de manera importante. Fuertes tormentas eléctricas y abundantes rayos interrumpieron el evento del viernes en el Monumento a Lincoln, y el pronóstico para la noche del domingo también es ominoso.

“Estoy harto y cansado de oír hablar del clima”, dijo White el viernes antes de admitir que preferirá limitar futuros eventos de la UFC a recintos cubiertos.

¿Cómo celebró Joe Biden su cumpleaños 80?

Cuando el predecesor de Trump, el presidente Joe Biden, cumplió 80 años en noviembre de 2022, lo celebró con un brunch familiar privado en la Casa Blanca, dejando en evidencia cuánto y con qué rapidez han cambiado las cosas.

Cuando se le preguntó sobre el contraste, la portavoz de la Casa Blanca Allison Schuster señaló que la pelea “será una de las noches más entretenidas en la historia de Estados Unidos” y sostuvo que el momento era apropiado. Schuster expresó en un comunicado: “Que este espectáculo tenga lugar en la casa del pueblo el Día de la Bandera durante el 250º aniversario de nuestra nación es un homenaje adecuado”.

Cuando cumplió 80 años, Biden era el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, y estaba a meses de lanzar una candidatura a la reelección que finalmente abandonaría tras un debate desastroso contra Trump y un amotinamiento entre demócratas preocupados de que fuera demasiado mayor para afrontar un segundo mandato.

Trump ha desplazado ahora a Biden como la persona de mayor edad elegida presidente de Estados Unidos. La Constitución le prohíbe postularse de nuevo, pero constantemente juega en público con esa idea. Eso ocurre pese a que las encuestas muestran un aumento del escepticismo público sobre la salud mental y física de Trump, lo que recuerda las preocupaciones que enfrentó Biden cuando cumplió 80 años.

¿Consideran en EU que Trump está bien mentalmente?

Una encuesta de Washington Post/ABC News/Ipsos realizada en abril encontró que menos de la mitad de los adultos en Estados Unidos cree que Trump tiene la agudeza mental o la salud física para desempeñarse eficazmente como presidente.

La Casa Blanca respondió con un extenso comunicado del exmédico de la Casa Blanca de Trump, el representante republicano por Texas Ronny Jackson, quien sostuvo que la “resistencia, concentración y fortaleza” de Trump “son excepcionales y se exhiben todos los días. Las afirmaciones en sentido contrario son pura ficción”.

Jackson añadió que las preocupaciones reflejadas en las encuestas estaban “siendo propagadas por la misma prensa sesgada, progresista y que odia a Trump, que ignoró por completo el absoluto desastre cognitivo y físico que fue el presidente Biden”.

Aun así, Trump se ha sometido a cuatro exámenes físicos anunciados públicamente sólo en este mandato, y el médico de la Casa Blanca, el doctor Sean Barbabella, lo declaró recientemente en “excelente estado de salud”.