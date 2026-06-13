Jay Clayton: De acusar a funcionarios mexicanos a ser nominado por Trump para Director de Inteligencia

Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, en conferencia de prensa en Nueva York, el 9 de marzo del 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación de Jay Clayton para ser el nuevo Director de Inteligencia Nacional, después de que la semana pasada buscara nombrar al polémico Bill Pulte, un alto funcionario leal al movimiento MAGA.

Actualmente, Clayton encabeza la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), la misma que en abril de este año presentó una acusación formal contra nueve funcionarios mexicanos, tanto en activo como retirados, (entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya), por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La designación ocurre en medio de presiones en el Congreso de Estados Unidos para nombrar a un sustituto permanente de Tulsi Gabbard, quien dejó el puesto el mes pasado. Trump elogió a Clayton y pidió al Senado acelerar su confirmación.

“Pocas personas en cualquier parte de la comunidad jurídica son respetadas al nivel de Jay”, escribió el mandatario en redes sociales.

Jay Clayton: de Wall Street a la Fiscalía de Manhattan

Antes de asumir como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Clayton se desempeñó como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump.

En abril de 2025 asumió formalmente la dirección de la Fiscalía Federal de Manhattan, considerada una de las más influyentes y prestigiosas del Departamento de Justicia estadounidense por su participación en investigaciones de terrorismo, espionaje, corrupción pública, fraude financiero y narcotráfico internacional.

Su llegada al cargo ocurrió en un periodo de fuerte turbulencia institucional, marcado por renuncias de fiscales y controversias relacionadas con el caso de corrupción contra el entonces alcalde de Nueva York, Eric Adams.

La acusación de Jay Clayton contra funcionarios mexicanos

Como jefe del SDNY, Clayton ha supervisado investigaciones de alto perfil relacionadas con América Latina y el narcotráfico.

Entre ellas destaca el proceso contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados por delitos relacionados con “narcoterrorismo”.

Además, la fiscalía bajo su mando ha llevado investigaciones que involucran a exfuncionarios y funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

En la acusación emitida el pasado 29 de abril, la fiscalía del Distrito Sur afirma que “los acusados ​​son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa", a quienes se les acusa de “haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”.

“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró el fiscal federal Jay Clayton en el documento.

Clayton y su historial en casos de terrorismo

Uno de los argumentos que respaldan la candidatura de Clayton es su experiencia en casos relacionados con amenazas a la seguridad nacional.

Recientemente supervisó el procesamiento de Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, un ciudadano iraquí e iraní acusado de planear ataques en Europa y Canadá, además de presuntos objetivos judíos en Nueva York, Los Ángeles y Arizona.

Durante una conferencia de prensa, Clayton advirtió sobre los riesgos que representan organizaciones terroristas y gobiernos extranjeros para Estados Unidos.

“Hay naciones extranjeras y organizaciones terroristas que ven nuestro éxito como una amenaza”, declaró.

La nominación de Clayton deberá ser aprobada por el Senado estadounidense. Si obtiene la confirmación, Clayton pasará de dirigir la poderosa Fiscalía Federal de Manhattan a coordinar la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, una responsabilidad que abarca desde la lucha contra el terrorismo hasta el espionaje internacional y la protección de la seguridad nacional.

Con información de AP.