INE designa a integrantes de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas: Esta será su labor

El INE integró la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que coordinará revisiones voluntarias de perfiles con apoyo de la FGR, UIF, CNI y CNBV para detectar riesgos antes de las elecciones de 2027.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó la integración de la nueva Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, instancia que tendrá la tarea de coordinar la revisión voluntaria de perfiles de aspirantes a cargos de elección popular para detectar posibles vínculos con la delincuencia organizada o actividades ilícitas de cara a las elecciones federales de 2027.

De acuerdo con fuentes del INE, los consejeros Arturo Chávez, Norma de la Cruz y Uuc-kib Espadas fueron designados para integrar esta comisión, mientras que Arturo Chávez será su primer presidente. La presidencia tendrá una duración de un año y posteriormente será rotativa entre sus integrantes.

La comisión fue creada como parte de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), publicada el pasado 2 de junio, y constituye uno de los nuevos mecanismos derivados de la reforma constitucional en materia electoral.

¿Qué autoridades de seguridad revisarán las candidaturas?

La Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas no realizará investigaciones por cuenta propia, sino que fungirá como un enlace institucional entre el INE y diversas dependencias federales encargadas de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y vigilancia financiera.

Para ello solicitará información a instituciones como:

Fiscalía General de la República (FGR).

Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Con base en la información proporcionada por estas instancias, se elaborará una evaluación de riesgo que será entregada exclusivamente al partido político o candidatura independiente que haya solicitado la revisión.

Uuc-Kib Espadas Ancona, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, durante una conferencia con los medios de comunicación en la Sala de Prensa de este órgano constitucional. (Cuartoscuro: Graciela López Herrera)

La revisión será voluntaria

Tanto la legislación como el propio INE han precisado que el procedimiento no será obligatorio.

Los partidos políticos podrán decidir si presentan a sus aspirantes para la evaluación, al igual que las candidaturas independientes. Asimismo, los resultados tendrán un carácter exclusivamente informativo, por lo que una eventual advertencia de riesgo no impedirá el registro de candidaturas.

La decisión final sobre mantener o retirar una postulación corresponderá a los partidos políticos o a las personas aspirantes.

Integración se definió tras reunión privada

La designación de los tres consejeros se concretó durante una reunión privada de las consejerías del INE, luego de que horas antes no se alcanzara un consenso.

Inicialmente, ocho consejeros habían manifestado su interés por formar parte de la comisión: Carla Humphrey, Uuc-kib Espadas, Frida Gómez Puga, Rita Bell López Vences, Arturo Chávez, Blanca Cruz, Norma de la Cruz y Jorge Montaño.

Sin embargo, de acuerdo con versiones difundidas tras el encuentro, Blanca Cruz, Jorge Montaño y Frida Gómez declinaron participar, lo que facilitó la integración final del órgano y dejó sin posibilidades a Carla Humphrey y Rita Bell López de ser designadas.

Las consejeras electorales Norma Irene De la Cruz Magaña y Rita Bell López conversan durante la sesión ordinaria que se realizó en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE). (Cuartoscuro: Galo Cañas Rodríguez)

Un mecanismo preventivo para las elecciones de 2027

La Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas operará como un órgano técnico permanente del INE encargado de coordinar un mecanismo preventivo de análisis de riesgo sobre las candidaturas postuladas para la elección federal de 2027.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha señalado previamente que el instituto no investigará ni determinará responsabilidades penales, sino que únicamente coordinará el intercambio de información con las autoridades competentes, las únicas facultadas para investigar y perseguir delitos.

Con ello, el nuevo mecanismo busca aportar información preventiva a partidos y candidaturas sin convertir la revisión en un requisito para obtener el registro electoral.