Grecia Quiroz pide piso parejo para las elecciones 2027: ‘Hay una deuda pendiente en Michoacán’

La reforma electoral de Michoacán para acotar al Movimiento del Sombrero tiene como origen el “miedo”, pero en el estado “habrá voto de castigo”, aseguró Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y esposa del edil Carloz Manzo, asesinado en noviembre de 2025, en un acto público.

Pidió a los ministros de la Suprema Corte de Jusitcia de la Nación ser “congruentes” y garantizar piso parejo para la elección de 2027.

“La gente va a tomar una decisión muy importante para Michoacán, y (pedirles) que así hagan reformas, hagan lo que quieran, la voluntad de la gente ya no la van a poder cambiar, eso no tiene precio y –como yo lo dije en su momento– hay un voto de castigo, hay una deuda pendiente en Michoacán que ojalá la resolvieran antes de que comiencen las elecciones.

“Que no tengan miedo… Pues ellos saben el peso que tiene hoy en día el símbolo del sombrero aquí en Michoacán”, comentó en su participación en el programa EntreDichos, de El Financiero Televisión, conducido por el periodista René Delgado.

¿De qué trata la reforma electoral de Michoacán?

La reforma electoral busca evitar que los candidatos independientes se agrupen, así como impedirles el uso de símbolos que los identifiquen entre sí.

Recordó que se sigue en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la acción de inconstitucionalidad que se presentó sobre esa ley.

Pidió a los integrantes de la Corte que “sean congruentes y equitativos” al resolver la controversia y garanticen la equidad para la contienda electoral.

“Vamos a salir a dar la lucha, a seguir con esta lucha, a caminar con la gente, y no vamos a dar un paso atrás”, sostuvo la alcaldesa.

Grecia Quiroz rechaza a Movimiento Ciudadano

Al haber acompañado Movimiento Ciudadano esa controversia, descartó que pueda ser candidata del partido naranja.

“No, seguimos en la línea independiente… Ha habido esa apertura con Movimiento Ciudadano, esa cordialidad…Yo decía que ellos como partido estuvieran apoyando no a Grecia, no al movimiento independiente del sombrero, sino precisamente a toda la gente que se siente identificada con este movimiento”, apuntó.

Incluso aclaró que si la gente lo pide, no se registraría como candidata.

“Hay algo muy distinto que es de mi persona y de lo que son ellos como políticos. Yo no estoy obsesionada con el poder. Yo no voy a pisotear a la gente con tal de llegar a un puesto”, aclaró.