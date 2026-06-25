Grecia Quiroz presenta acción de inconstitucionalidad vs. reforma electoral en Michoacán

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, informó este jueves 25 de junio que acudirá a la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) a presentar una acción de inconstitucional en contra de la reforma electoral que fue aprobada en el Congreso de Michoacán.

Grecia Quiroz estará acompañada del diputado local, Carlos Bautista Tafolla, y el aspirante a la gubernatura de Chihuahua por la vía independiente, Julián LeBarón.

En entrevista radiofónica, la presidenta municipal de Uruapan aseguró que la reforma electoral aprobada no “es piso parejo” para las personas que busquen una candidatura bajo el Movimiento del Sobrero, que encabezaba Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre.

“No es un piso parejo, en primera, porque nosotros no somos un partido político. En segunda, nosotros no contamos con un recurso que nos ayude a poder transitar”, señaló.

Agregó que la iniciativa no le permitiría hacer campaña en caso de que alguien más busque un cargo de elección con el mismo esquema independiente; por lo que propuso reformar para que las personas puedan tener recursos y realizar actos de campaña.

“Al final del día nos están dejando caminar solos”, señaló Grecia Quiroz.

La alcaldesa afirmó que agotarán los medios para impugnar la reforma electoral y pidió a los magistrados y a quienes están en los tribunales tener empatía con las personas que buscan una candidatura fuera de un partido político.

“No solo no es con Grecia Quiroz, no es con el Movimiento del Sombrero. Es con muchos ciudadanos que tienen toda la libertad de participar de la manera como ellos quieran participar”, aseveró.

Aunque descartó participar en las próximas elecciones como candidata a algún puesto de poder, no rechazó que haya personas que se “sientan arropados” por el Movimiento del Sombrero, así como quienes busquen alguna candidatura independiente.

“Nosotros vamos a caminar del lado de la gente, del lado de la ciudadanía, de las causas nobles, de las causas sociales, de lo que de verdad importa hoy en día”, dijo en entrevista.

“Cuando nosotros salimos a la gente ahí está la medición, ahí está la aceptación, el cariño, el respaldo y eso es lo que a nosotros nos da la fortaleza, nosotros no necesitamos el ‘palomazo’ de un padrino político, no necesitamos hacer pactos con el crimen organizado, no necesitamos absolutamente nada más que el respaldo ciudadano”, resasltó.

Agotar las vías legales contra la reforma electoral en Michoacán

El diputado independiente de Michoacán Carlos Bautista Tafolla, explicó este jueves que la reforma electoral que se aprobó en Michoacán les pone algunos obstáculos para presentar una candidatura fuera de los partidos políticos, además de que los tiempos ya no dan para que registren al Movimiento del Sombrero como una institución política.

“No podemos registrar ahorita un partido. O sea, todo está fríamente calculado”, dijo el legislador michoacano.

Agregó que incluso para presentar una acción de inconstitucionalidad, no lo pueden hacer ellos como asociación, pues sólo la puede interponer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los partidos políticos o legisladores.

“La intención es es agotar todas las vías legales”, señaló.

Sheinbaum rechaza que Michoacán vete candidaturas independientes

La declaración de la alcaldesa Grecia Quiroz se da luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazara que se busque vetar las candidaturas independientes en Michoacán.

“Que las candidaturas independientes sigan los mismos requisitos que los partidos políticos, es decir, por ejemplo, que un nuevo partido político no pueda aliarse en su primera ocasión de participación con otros partidos. Esto es lo que me informaron”, comentó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’.

Sheinbaum descartó que sea un intento por frenar las candidaturas independientes y señaló que con la propuesta se busca el cumplimiento de los mismos requisitos que con los partidos políticos.