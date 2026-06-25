Atropello masivo en Los Cabos: Confirman que una mujer estadounidense está entre los heridos

El saldo tras el incidente en Cabo San Lucas fue de 17 lesionados; el conductor permanece en estado crítico.

Las autoridades mexicanas iniciaron este jueves una investigación luego de que un automovilista arrollara a un grupo de aficionados en Los Cabos, Baja California Sur, la noche del miércoles, mientras celebraban la victoria de México sobre Chequia.

El conductor de un vehículo atrapado en los festejos s que siguieron al triunfo de México sobre la República Checa en la fase de grupos del Mundial 2026 habría querido evadir a la multitud y terminó embistiendo a varias personas, incluida una mujer estadounidense que está hospitalizada.

La Fiscalía de Baja California Sur anunció la apertura de la pesquisa poco después del incidente que ocurrió la noche del miércoles en una popular zona de Cabo San Lucas, donde los aficionados acostumbran celebrar durante los partidos de la Selección Mexicana en esta Copa Mundial de la FIFA.

Hay 17 lesionados; conductor permanece en estado crítico

La policía del estado informó en un comunicado que el conductor del automóvil “al verse rodeado por personas que obstruían el paso y ejercían presión física sobre su unidad, realizó una maniobra de aceleración intempestiva provocando el atropellamiento de varios peatones”.

El Ayuntamiento de Los Cabos informó el jueves que el arrollamiento dejó 17 lesionados, de los cuales seis aún permanecen internados en hospitales de la región. Entre los heridos está una estadounidense de 48 años originaria de Santa Cruz, estado de California.

El chofer del vehículo también resultó herido y se encuentra en condición “crítica”, indicaron las autoridades. El comandante del Departamento de Bomberos de Cabo San Lucas, Ulises Sandoval, detalló que el conductor “fue sacado del carro y casi lo linchan”.

No se ha identificado por su nombre a los lesionados.

‘Caótico’: Así fue el atropellamiento masivo en Los Cabos

Videos subidos a las redes sociales mostraron a aficionados que movían el coche cuando intentaba pasar por la vía tomada por la celebración. La multitud estaba gritando y coreando hasta que el vehículo aceleró y, después de llevarse por delante a algunas personas, acabó chocando con un poste.

“Estuvo muy caótico. La gente seguía en la calle festejando y parecía que no se habían dado cuenta del atropellamiento múltiple”, dijo Juan Carlos Guevara, uno de los paramédicos de una ambulancia privada que llegó para atender a los lesionados.

Sería el hecho más grave que ha ocurrido en México durante las celebraciones del Mundial del que es coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá. Pese a algunos disturbios, la Copa del Mundo en este país se ha desarrollado de forma pacífica.