¡No, mis ahorros! SSC advierte sobre fraudes en apuestas del Mundial 2026

La SSPC y SSC emitieron recomendaciones para evitar riesgos por apuestas fraudulentas durante la Copa Mundial de Futbol 2026.

Autoridades federales y de la Ciudad de México emitieron una serie de recomendaciones para prevenir fraudes relacionados con apuestas deportivas, compra de boletos, reservaciones turísticas y transmisiones en línea durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante el incremento de riesgos cibernéticos asociados al evento.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de méxico advirtieron que los delincuentes digitales aprovechan el interés generado por el Mundial para engañar a los usuarios mediante plataformas falsas y promociones fraudulentas.

“Se ha detectado que se difunden enlaces a plataformas no reguladas mediante redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos y grupos de mensajería, donde se ofrecen bonos extraordinarios, pronósticos ‘garantizados’, apuestas gratuitas o rendimientos irreales”, señalaron las autoridades.

De acuerdo con la SSPC y la SSC, algunas de estas páginas apócrifas imitan la imagen de empresas reconocidas para solicitar registros, documentos personales y datos bancarios, poniendo en riesgo tanto la identidad digital como el patrimonio de los usuarios.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron verificar que las plataformas de apuestas cuenten con autorización legal y mecanismos de seguridad antes de realizar registros o depósitos.

También exhortaron a desconfiar de anuncios que prometan ganancias garantizadas, resultados seguros o rendimientos extraordinarios.

Entre los consejos a seguir para evitar caer en fraudes está:

Evitar ingresar a sitios web mediante enlaces recibidos por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales, y optar por escribir directamente la dirección oficial de la plataforma en el navegador.

No compartir datos personales, bancarios, contraseñas o códigos de verificación en sitios cuya autenticidad no pueda comprobarse.

Verifica que los portales utilicen protocolos de seguridad identificados con el prefijo “https://” y el icono de candado.

Mantén actualizados los sistemas operativos y programas antivirus, así como activar la autenticación de dos factores en cuentas de correo electrónico, aplicaciones financieras y plataformas de apuestas.

Las dependencias también recomendaron corroborar la veracidad de promociones, sorteos y bonos especiales a través de los canales oficiales de las empresas involucradas, además de desconfiar de grupos en redes sociales o aplicaciones de mensajería que ofrezcan supuestos pronósticos infalibles a cambio de dinero.

¿Cómo reportar un fraude de apuestas?

Para reportar incidentes o solicitar orientación, la Policía Cibernética de la Ciudad de México puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y las cuentas oficiales de la SSC en redes sociales.

Finalmente, las autoridades federales y capitalinas exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales durante la celebración del Mundial 2026 y reiteraron su compromiso de fortalecer la seguridad digital de los usuarios ante posibles amenazas cibernéticas.