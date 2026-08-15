Vinculación de línea telefónica: ¿Cómo recuperar el número si la cancelaron?

La CTR estableció que podrás recuperar tu línea al vincular el número de la compañía telefónica con tu información personal. (Cuartoscuro).

El tiempo se agota para quienes no han registrado su línea telefónica. Y es que aunque se dio prórroga, informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) que no hay una segunda y que comenzarán a cancelar líneas a partir de este sábado 15 de agosto.

La CRT compartió un calendario donde poco a poco irán cancelando las líneas telefónicas, según la terminación del número telefónico.

Si te cancelan la línea, no podrás hacer llamadas, mandar mensajes ni acceder a internet. Pero existe la posibilidad de que la recuperes y te contamos cómo.

¿Cómo recuperar tu línea si te la cancelan?

La CTR estableció que podrás recuperar tu línea al vincular el número de la compañía telefónica con tu información personal.

Una vez que hagas el trámite, la línea se activará de inmediato. Para realizar el trámite no es necesario contar con saldo o datos móviles.

Vincula tu línea telefónica de tres maneras:

El sitio web o app de tu compañía telefónica.

Centro de atención a clientes de tu compañía telefónica.

En el sitio web de la CTR.

¿Cómo puedes vincular tu línea telefónica en Oxxo?

Luego de que las y los mexicanos se negaran a vincular su línea telefónica, la CTR colocó invitaciones a hacerlo incluso en tiendas Oxxo.

Al acudir a algún Oxxo de la Ciudad de México, se puede ver material informativo colocado en los refrigeradores, anaqueles y cajas de las tiendas.

Se comparte un Código QR para realizar la vinculación de la línea y advierte que de no hacerlo, se podría perder el servicio de telefonía móvil.

Para convencer todavía más a las personas, se asegura que el trámite queda listo en cinco minutos más o menos.

El código QR que se comparte en Oxxo direcciona a un sitio web donde debes elegir con cuál compañía tienes tu número telefónico: Telcel, Movistar o AT&T, por ejemplo.

Incluso, en su sitio web Oxxo habilitó un apartado para conocer la nueva regla en telefonía móvil, su importancia, además de cómo registrarla.