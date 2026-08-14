¿Cuándo serán suspendidas las líneas celulares que terminan en 0 que no hagan su registro?

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el registro de líneas celulares al destacar que ayudará a combatir la extorsión.

Las líneas celulares que terminan en 0 y que no hayan hecho su registro comenzarán a ser suspendidas a partir del martes 18 de agosto, advirtió la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Los dueños de estas líneas celulares tienen hasta el sábado 15 de agosto para hacer el registro obligatorio.

“La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) invita a la población usuaria de telefonía celular, cuyo número termina en 0, a realizar la vinculación y así evitar la suspensión temporal del servicio”, señaló el organismo encabezado por Norma Solano.

Las compañías telefónicas como Telcel, AT&T, Telefónica, Bait y más de 170 operadores móviles virtuales (OMV) que operan en México, iniciarán la suspensión dentro de las 72 horas posteriores al vencimiento del plazo.

Según la CRT, los usuarios perderán temporalmente la posibilidad de realizar llamadas, mensajes de texto y utilizar datos móviles para acceder a los servicios de internet.

“No habrá prórroga”, añadió la CRT.

La medida, que forma parte del esquema de vinculación de líneas impulsado por la CRT y que arrancó en enero pasado, busca combatir el uso anónimo e ilícito de chips y reducir la extorsión telefónica, delito que de acuerdo con el regulador, se realiza hasta en 80 por ciento de los casos mediante llamadas.

La CRT aclaró que las líneas que sean suspendidas no quedarán completamente incomunicadas, ya que mantendrán la recepción de alertas sísmicas y podrán realizar llamadas al 911, así como a los números de atención ciudadana 079, 088 y 089.

¿Dónde puedes registrar tu línea celular?

Con corte hasta el 13 de agosto, se han vinculado ya 71 millones de líneas telefónicas móviles, lo que significa que en los últimos 8 días, se registraron más de 1.3 millones de líneas.

El trámite puede realizarse en el portal web de la CRT; en la aplicación de las compañías telefónicas, o directamente en un centro de atención a clientes.

Una vez que venza el plazo para los números con terminación 0, arrancará el plazo de vencimiento para números con terminación 1, cuya fecha límite será el 31 de agosto. Las fechas límites para las demás líneas son las siguientes: