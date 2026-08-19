Clima en Península de Yucatán: Espera un jueves 20 de agosto con calor y lluvias dispersas

Así estará el clima en la Península de Yucatán este jueves 20 de agosto.

El pronóstico del clima para la Península de Yucatán este jueves 20 de agosto anticipa un día con calor significativo y probabilidad de lluvias dispersas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las temperaturas máximas subirán hasta los 39°C en algunas zonas.

Playas de la Península de Yucatán. Fuente: Cuartoscuro

¿Qué temperatura hará mañana en la Península de Yucatán?

El jueves 20 de agosto, Mérida, Yucatán, experimentará un calor notable con una máxima de 39.0°C y una mínima de 19.7°C. La capital yucateca tendrá un cielo medio nublado, con viento que soplará a 11 km/h.

En Quintana Roo, Cancún y Chetumal esperan máximas de 32.0°C y mínimas de 25.0°C. Ambas ciudades tendrán un cielo despejado y viento de 11 km/h. Se recomienda mantenerse hidratado ante el calor.

¿Habrá lluvias este jueves en la Península de Yucatán?

La Península de Yucatán tendrá chubascos y lluvias fuertes debido al avance de la onda tropical número 29. Estas lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas. Las condiciones del cielo variarán de medio nublado a cielo despejado en las diferentes ciudades.

El Servicio Meteorológico Nacional señala que canales de baja presión y la inestabilidad atmosférica harán que haya lluvias. El viento en la región estará entre 8 y 11 km/h, con zonas costeras como Cancún y Chetumal con ráfagas más fuertes.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Jueves 20 de agosto: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 13 km/h.

Viernes 21 de agosto: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

Sábado 22 de agosto: Máxima de 39°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 10 km/h.

La tendencia para el fin de semana en la Península de Yucatán muestra un mantenimiento del calor, con máximas que se mantendrán en 39°C. Las mínimas bajarán ligeramente a 19°C para el sábado. Se espera una disminución de la nubosidad para el sábado.

¿Cómo protegerse del calor de 39°C en la Península?

Ante las elevadas temperaturas, es crucial mantenerse bien hidratado bebiendo agua constantemente. Se aconseja evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas. Usar bloqueador solar y sombreros es fundamental.

Se recomienda vestir ropa ligera, de colores claros y que cubra la piel para una mejor protección. Si se realizan actividades al aire libre, es mejor hacerlas temprano por la mañana o al atardecer para evitar el momento de mayor calor.

Fuente: CONAGUA.

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