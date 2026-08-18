¿Lloverá en la CDMX y Edomex? Este es el clima para el Valle de México el miércoles 19 de agosto

La región tendrá cielos de medio nublado a nublado, con vientos ligeros de 4 a 5 km/h. (Foto: Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el Valle de México tendrá un miércoles 19 de agosto con condiciones variables. Se esperan temperaturas que irán desde los 5°C en Toluca hasta los 26°C en Ecatepec.

Este pronóstico incluye cielos de medio nublado a nublado, así como vientos ligeros en la región.

¿Qué temperaturas habrá mañana en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, los termómetros marcarán una mínima de 10.0°C y una máxima de 24.7°C. Por otro lado, Toluca, la capital del Estado de México, presentará un clima más frío, con una mínima de 5.0°C y una máxima de 20.7°C.

Para Naucalpan, se prevén temperaturas entre los 10.0°C y 24.3°C. En contraste, Ecatepec de Morelos será la zona más cálida, con una mínima de 10.0°C y una máxima de 25.7°C.

¿Se esperan lluvias en el Valle de México este miércoles?

La región tendrá cielos de medio nublado a nublado, con vientos ligeros de 4 a 5 km/h. Aunque no hay un pronóstico de lluvia específica para el Valle de México, el SMN advierte sobre la interacción de canales de baja presión.

Estos canales de baja presión, junto a la inestabilidad, pueden generar chubascos y lluvias fuertes en el centro y occidente del país. Las lluvias fuertes podrían originar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex el resto de la semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 19 de agosto: Máxima de 25°C, mínima de 10°C, medio nublado, viento de 5 km/h.

Jueves 20 de agosto: Máxima de 24°C, mínima de 10°C, cielo nublado, viento de 4 km/h.

Viernes 21 de agosto: Máxima de 25°C, mínima de 10°C, medio nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra estabilidad en las temperaturas mínimas, alrededor de los 10°C. Las máximas variarán entre 24°C y 25°C. Los cielos se mantendrán entre medio nublado y nublado.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en el Valle de México?

Ante las variaciones de temperatura y la posibilidad de lluvias, se recomienda mantenerse hidratado. Es importante usar ropa adecuada para los cambios de clima, especialmente al salir de casa, para evitar malestares.

Para quienes transiten por zonas con probabilidad de lluvia, se sugiere llevar paraguas o impermeable. También es crucial conducir con precaución en caso de precipitaciones, debido a calles mojadas y menor visibilidad.

¿Dónde consultar información oficial del clima en la zona?

Para obtener la información más reciente y detallada sobre el clima en el Valle de México, se aconseja consultar los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Esta institución ofrece actualizaciones constantes.

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