Puebla y Morelos esperan un miércoles 19 de agosto con una mañana fresca y una tarde cálida

En la ciudad de Puebla, el termómetro marcará entre 9°C y 26°C. (Foto: Cuartoscuro)

El miércoles 19 de agosto, la región de Puebla y Morelos tendrá mañanas frescas y tardes cálidas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas entre los 9°C y 27°C, con cielos nublados y viento.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Puebla y Morelos?

En la ciudad de Puebla, el termómetro marcará entre 9°C y 26°C. Para municipios como Santa Isabel Cholula, se esperan valores de 9°C a 26°C, con condiciones de cielo medio nublado.

En Cuernavaca, Morelos, se registrarán temperaturas mínimas de 11°C y máximas de 27°C. Esta ciudad muestra un ambiente más templado que Puebla, con una condición de cielo nublado.

¿Habrá lluvias o cielo nublado en la región mañana?

La ciudad de Cholula tendrá mínimas de 9°C y máximas de 25°C, con cielo medio nublado. El viento soplará a 8 km/h. La probabilidad de lluvias es baja para esta zona.

El monzón mexicano y canales de baja presión influirán en el país. En Puebla y Morelos, se esperan nublados y vientos moderados, con baja probabilidad de lluvias intensas, según el SMN.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos en los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 19 de agosto: Máxima de 26°C, mínima de 9°C, medio nublado, viento de 9 km/h.

Jueves 20 de agosto: Máxima de 26°C, mínima de 9°C, medio nublado, viento de 9 km/h.

Viernes 21 de agosto: Máxima de 27°C, mínima de 9°C, medio nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia para los próximos días indica estabilidad en las temperaturas, con mínimas alrededor de 9°C y máximas que llegarán a 27°C. Se mantendrán los cielos medio nublados y vientos moderados.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en la zona?

Con temperaturas que varían, se aconseja usar ropa en capas. Es fundamental mantenerse hidratado durante el día, especialmente si se planean actividades al aire libre, para evitar golpes de calor.

En las zonas con cielo medio nublado, la protección solar es importante. Llevar un paraguas ligero puede ser útil, especialmente en Cuernavaca, que tendrá más nublados, para cualquier cambio repentino.

¿Quién emite las alertas climáticas para la región?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es la fuente oficial del pronóstico. Se recomienda consultar sus reportes y los de Protección Civil. Así se puede estar al tanto de alertas por lluvias que causen deslaves.

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