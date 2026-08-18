Nuevo León tendrá un miércoles 19 de agosto con calor intenso en la Zona Metropolitana

La tendencia para el resto de la semana indica que el calor persistirá. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en Nuevo León para el miércoles 19 de agosto en la Zona Metropolitana de Monterrey será caluroso y mayormente soleado.

Se esperan temperaturas máximas de hasta 39°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada transcurrirá con pocas nubes y vientos ligeros, sin probabilidad de lluvias en la región.

¿Qué temperatura hará mañana en Monterrey y su zona?

En Monterrey, se pronostica una temperatura máxima de 36°C y una mínima de 19°C. La temperatura actual en la capital es de 31.2°C.

El viento soplará a 8 km/h, manteniendo un cielo despejado durante gran parte del día. Se recomienda precaución por el calor.

Las variaciones térmicas serán notables en la región. San Pedro Garza García tendrá una máxima de 33°C y mínima de 18°C. Por otro lado, Guadalupe alcanzará los 37°C de máxima y 20°C de mínima, con vientos de 9 km/h.

¿Habrá probabilidad de lluvia en Nuevo León mañana?

Apodaca registrará las temperaturas más elevadas, con una máxima de 39°C y una mínima de 21°C, acompañada de vientos de 13 km/h.

En la Zona Metropolitana, la condición general será de cielo despejado, sin probabilidad de lluvia.

El viento para la región se mantendrá ligero, con velocidades que rondarán los 8 a 13 km/h.

Las condiciones atmosféricas indican un día con poca nubosidad, lo que favorece el aumento de las temperaturas a lo largo de la jornada en toda la Zona Metropolitana.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Monterrey es el siguiente:

Miércoles 19 de agosto: Máxima de 36°C, mínima de 19°C, poco nuboso, viento de 8 km/h.

Jueves 20 de agosto: Máxima de 36°C, mínima de 19°C, poco nuboso, viento de 7 km/h.

Viernes 21 de agosto: Máxima de 35°C, mínima de 19°C, cielo nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia para el resto de la semana indica que el calor persistirá. Jueves y viernes mantendrán temperaturas máximas entre 35°C y 36°C, con mínimas estables alrededor de los 19°C. El cielo pasará de despejado a nublado hacia el viernes.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Nuevo León?

Ante estas altas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse hidratada bebiendo mucha agua, evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, y usar protector solar para prevenir quemaduras.

También se sugiere vestir ropa ligera, de colores claros y manga larga, así como utilizar sombreros o gorras para protegerse del sol.

Es crucial estar atento a síntomas de golpe de calor, como mareos o fatiga excesiva, y buscar sombra.

¿Hay alertas climáticas vigentes para Nuevo León?

Según el SMN, aunque sistemas como el monzón mexicano en otras regiones del país traerán lluvias, para Nuevo León no se emiten alertas por tormentas o granizo.

Solo hay avisos por las altas temperaturas. Es importante consultar siempre las fuentes oficiales.

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