¿Dónde ver la temporada 2026 de la NFL en México? Estos son los canales y plataformas para seguirla

Arranca la temporada 2026 de la NFL y en México se puede seguir mediante múltiples canales (Fotoarte: El Financiero / Créditos: NFL, IA Gemini).

El miércoles arranca una nueva temporada de la NFL y la pasión por los emparrillados regresa con una revancha del Super Bowl LX: Seattle Seahawks vs. New England Patriots inauguran la nueva búsqueda por el título.

Por ello, los aficionados en México se preguntarán por dónde será transmitida esta temporada y, a continuación, te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Estas son las vías para ver la NFL en México: Canales, plataformas y lo que debes saber

En México existen varias televisoras que son partners de la NFL, por lo que, semana a semana, los aficionados deben estar al pendiente de cuáles son las vías para ver a sus equipos o qué partidos tendrán disponibles en sus servicios.

Antes que nada, los aficionados deben saber que tienen acceso a todos los partidos de la temporada mediante NFL Game Pass, el cual se puede contratar semanal, mensual o anualmente. En México se puede contratar mediante proveedores como DAZN o Prime Video.

Pero además existen otras alternativas. Para el partido inaugural de la temporada, por ejemplo, se podrá seguir mediante Canal 5, ViX, ESPN y Disney+.

TelevisaUnivision anunció hace dos años la extensión de su acuerdo con la NFL por tres temporadas más, ante lo que transmitirían 51 partidos por temporada: 23 de fase regular y 12 de playoffs por TV abierta, y 15 más en exclusiva por ViX, además del Super Bowl.

ESPN recientemente anunció en una conferencia de prensa que tendrá 19 juegos de Sunday Night Football, 19 de Monday Night Football, además de seis partidos de playoffs y el ‘Súper Domingo’.

Otro socio que se suma con más fuerza esta temporada es Netflix, plataforma que anunció que contará con el 49ers vs. Rams en Melbourne (Australia) en la Semana 1, Packers vs. Rams en el partido por la víspera de Acción de Gracias, los dos juegos de Navidad y encuentros de la Semana 18.

En cuanto al partido de la NFL en México entre 49ers y Vikings, que contará con la actuación de The Warning en el medio tiempo, se podrá ver mediante ESPN y Canal 5.

Los domingos, días en los que se concentra la mayor actividad, los aficionados deberán estar al pendiente para saber por dónde podrán ver a su equipo, pues los juegos se reparten entre Canal 5, ViX, ESPN, Disney+ y otras opciones de TV de paga y streaming.

El Super Bowl LXI se juega el domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium —casa de Rams y Chargers— en Inglewood, California, en la zona metropolitana de Los Ángeles. Como es el partido más visto, suele haber múltiples opciones para verlo.

¿Podría haber un equipo de la NFL en México? Esto sabemos

Con el regreso del juego de la NFL a la Ciudad de México y la gran expectativa de los aficionados, Izamná Crail Romero, jefe de marketing y eventos de NFL México, fue cuestionado recientemente en un evento de ESPN sobre la posibilidad de tener una franquicia en la Ciudad de México.

Con cierta cautela, explicó que es una idea que se ha llegado a plantear: “Es algo que se ha estudiado y pensado activamente (...), está la posibilidad ahí. No digo que vaya a pasar”.