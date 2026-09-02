49ers. vs. Vikings en Estadio Banorte: NFL no descarta más de un partido al año en CDMX

La NFL suspendió sus juegos en México por los trabajos de renovación en el Estadio Banorte para el Mundial 2026.

La NFL regresa a México en noviembre y la liga no descarta que en un futuro nuestro país pueda tener un contrato como el hecho en Reino Unido, donde se juega más de un partido al año.

“México podría ser un mercado que tenga múltiples juegos en el futuro, no está fuera de la mesa”, dijo Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de la liga, en conferencia con medios este miércoles 2 de septiembre.

El contrato de regreso de la NFL con los dueños del Estadio Banorte es por un juego por año entre 2026 y 2028. O’Reilley aclaró que por ahora, la liga no estudia ‘sacar’ el partido de la Ciudad de México.

“Nuestro enfoque está en la Ciudad de México y ahí es donde tenemos nuestra alianza con el estadio, con Televisa, es nuestro enfoque para este año y para los que vienen”, comentó.

El vicepresidente de la NFL mencionó que representantes de la liga han visitado el Estadio Banorte después de la renovación por el Mundial 2026.

“Nuestras expectativas son muy altas respecto al juego. Aunque no hemos estado en México durante cuatro años, no hemos permanecido inactivos (...) Estamos comprometidos con el mercado mexicano para el futuro”, destacó.

O’Reilley adelantó que la NFL anunciará eventos y actividades alrededor del partido entre los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota en las semanas previas al encuentro del domingo 22 de noviembre.

Partidos internacionales de la NFL: Este es el calendario de juegos para 2026

La NFL disputará nueve partidos de temporada regular en el extranjero en 2026, la mayor cantidad en la historia, y hará su debut en Australia con el partido entre los 49ers de San Francisco y los Rams de Los Ángeles el próximo viernes 11 de septiembre.

El calendario de juegos internacionales de la NFL está organizado de la siguiente manera:

La NFL disputa al menos dos juegos en Londres desde la temporada de 2013, y programó dos partidos en Alemania en la temporada de 2023.