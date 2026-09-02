EU y México darán golpe al ‘corazón’ de los cárteles al quitarles su dinero: embajador Johnson

El embajador estadounidense, Ronald Johnson, dijo que la estrategia de EU contra los cárteles se centra en golpes financieros.

Estados Unidos y México van por los cárteles y sus recursos, con una estrategia conjunta para seguir el dinero, cerrarles los espacios y golpear “en el corazón” de sus redes criminales, afirmó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson.

La estrategia contra los cárteles debe concentrarse en sus recursos financieros, porque sin dinero estas organizaciones no pueden producir ni transportar drogas, comprar armas, pagar sicarios, reclutar integrantes o corromper autoridades.

Al participar en el Foro Internacional de Delitos Financieros CI-First, Johnson destacó que el encuentro es un ejemplo de la cooperación que impulsan el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum para cerrar espacios a los grupos criminales.

“Nuestros gobiernos hacen operaciones, detenciones y decomisos, dando fuertes golpes a los cárteles”, afirmó.

El propósito del foro, explicó, es hacer más efectivas las acciones de ambos países, unir esfuerzos para ir tras los recursos de las organizaciones criminales en todas sus etapas, identificar la red completa y ubicar a quienes facilitan sus operaciones.

También llamó a combatir la corrupción, porque “aleja las inversiones, lastima a los ciudadanos y genera inseguridad”.

“Seguimos el dinero y quienes lo tocan quedan manchados y no tendrán dónde esconderse”, sostuvo.

Advirtió que los cárteles pueden reemplazar las drogas y armas que les sean decomisadas, pero quitarles los recursos financieros que sostienen sus operaciones afecta directamente su capacidad para funcionar.

“Cuando les quitamos el dinero que hace posible todo lo demás, les pegamos en el mismo corazón de sus redes criminales”, enfatizó.

Los recursos permiten a estas organizaciones reclutar integrantes, adquirir armas, trasladar drogas, adaptarse y reconstruir sus redes después de que las autoridades realizan investigaciones y consiguen procesamientos.

Por ello, cada operación ilícita debe seguirse hasta llegar a las cuentas, los activos y las personas que facilitan el movimiento del dinero.

Como los recursos criminales cruzan fronteras, su rastreo requiere cooperación internacional. Ningún banco ni agencia de seguridad posee por sí sola toda la información necesaria para identificar una estructura criminal completa.

La conexión de datos entre instituciones financieras, unidades de inteligencia financiera, investigadores y fiscales puede convertir una operación sospechosa en una investigación que revele toda la red.

“Sólo hay que tirar del hilo y todo será revelado”, afirmó.

Ese proceso puede conducir al congelamiento o decomiso de activos, al procesamiento de delincuentes y al desmantelamiento de organizaciones completas.

EU golpea las finanzas de cárteles

La estrategia de Trump contra las finanzas de los cárteles incluye sanciones, investigaciones financieras, decomisos y una mayor cooperación con las autoridades mexicanas.

Como parte de los resultados, las autoridades estadounidenses han evitado que más de 50 mil armas lleguen a los cárteles, mientras México ha decomisado cientos de toneladas de drogas, incluidas más de 80 toneladas en operaciones marítimas.

UIF endurece ofensiva contra cárteles

En tanto, Omar Reyes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) afirmó que México endureció su estrategia contra los cárteles y ahora busca afectar las estructuras económicas que permiten su operación.

Explicó que la dependencia dejó atrás un enfoque centrado en operaciones aisladas y bloqueos de cuentas para avanzar hacia la identificación y afectación de las estructuras financieras completas que sostienen a los grupos criminales.

Informó que entre 2024 y 2026 la UIF incorporó a mil 395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas.

Además, inmovilizó 24 mil 622 cuentas y aproximadamente 8 mil 670 millones de pesos.

Del total de cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 están vinculadas con organizaciones criminales de mayor presencia e incidencia en el país.

“Setenta por ciento de los aseguramientos que hace la Unidad de Inteligencia Financiera están relacionados con organizaciones criminales que afectan la seguridad de este país”, señaló.

Explicó que la incorporación de la UIF al gabinete de seguridad permite articular la inteligencia financiera con las operaciones de seguridad y las investigaciones criminales, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

La nueva estrategia busca identificar redes, empresas, personas, beneficiarios finales y flujos financieros para generar información que pueda convertirse en actos de investigación y pruebas.

Cada inmovilización y cada incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas está acompañada de una denuncia ante la FGR, con el objetivo de que los hallazgos financieros avancen hacia investigaciones y procesos judiciales.

Reyes destacó que la UIF trabaja con instituciones de seguridad, justicia, inteligencia, fiscalización y aduanas para integrar información financiera, fiscal, corporativa y patrimonial.

También resaltó la cooperación internacional, particularmente con Estados Unidos y organismos como el Grupo Egmont, para intercambiar información sobre movimientos financieros relacionados con organizaciones criminales.

En este esquema, la UIF utiliza un modelo de análisis de riesgos que incorpora 240 variables para identificar amenazas y vulnerabilidades relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.