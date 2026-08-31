Aseguran arsenal de alto poder en NL: Detienen a 3 personas que transportaban 210 armas desde Texas

Tres personas fueron detenidas en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, cuando transportaban un arsenal de alto poder procedente de Texas, Estados Unidos, presuntamente destinado a grupos criminales en México.

El operativo contra el tráfico de armas se realizó sobre la carretera Nuevo Laredo–Monterrey y estuvo encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional.

De acuerdo con información difundida por Omar García Harfuch, durante la acción fueron aseguradas 210 armas de fuego, de las cuales 195 son armas largas y 15 armas cortas, además de cargadores.

Las autoridades señalaron que el aseguramiento fue resultado de labores de inteligencia e investigación encaminadas a identificar y desarticular las rutas utilizadas para introducir ilegalmente armas de Estados Unidos a México.

Harfuch destacó que, con este operativo, suman más de 30 mil armas de fuego decomisadas durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario subrayó que estas armas ya no llegarán a manos de grupos criminales ni serán utilizadas para generar violencia en México.

Asimismo, señaló que la responsabilidad en materia de seguridad es compartida entre México y Estados Unidos, por lo que dijo que es necesario combatir tanto el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense como el flujo ilegal de armas de Estados Unidos hacia México.

El aseguramiento de las 210 armas en Nuevo León forma parte de las acciones de las autoridades mexicanas para detectar y frenar las rutas utilizadas para el tráfico ilegal de armamento hacia el país.

Drones derribados al narco eran para vigilar a autoridades de EU

El Gabinete de Seguridad informó que, en el marco de las operaciones concurrentes espejo que realizan México y Estados Unidos a lo largo de la frontera común —cada país dentro de su territorio—, el Comando Norte (USNORTHCOM) detectó e inhabilitó, durante las noches del 25 y 26 de agosto, tres drones comerciales utilizados por traficantes para vigilar a las autoridades en territorio estadounidense.

Estas acciones forman parte de la cooperación bilateral para combatir el tráfico de armas y drogas, con pleno respeto a la soberanía de ambas naciones, añadió el Gabinete en un post.

Fuerzas militares de Estados Unidos utilizaron esta semana un sistema láser de alta energía para neutralizar tres aeronaves no tripuladas que las autoridades identificaron como vinculadas con actividades de cárteles mexicanos en el Valle del Río Grande, informó el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM).

Con información de Quadratín