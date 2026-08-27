Dos mexicanos se declaran culpables en EU por tráfico de armas y apoyo al CJNG; enfrentan cadena perpetua

Navarro-Sánchez y Castro-Medina, dos hombres mexicanos, se declararon culpables en EU por tráfico de drogas y armas. Esto se sabe sobre el caso.

Dos ciudadanos mexicanos se declararon culpables ante una corte federal de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de metanfetamina, armas y personas desde México, así como por proporcionar apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de María del Rosario Navarro-Sánchez, de 40 años, y Gustavo Castro-Medina, de 29, quienes admitieron su participación en operaciones para introducir drogas y personas a Estados Unidos y adquirir armas para trasladarlas ilegalmente a México.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Navarro-Sánchez conspiró con otras personas para proporcionar apoyo material al CJNG mediante el tráfico de armas desde territorio estadounidense hacia México.

La mujer también reconoció que sabía que el grupo criminal estaba involucrado en actividades violentas, entre ellas secuestros, asesinatos y el uso de explosivos y armas de fuego.

Querían comprar 20 AK-47 y dos rifles calibre .50

Según las autoridades estadounidenses, a principios de agosto de 2023 Navarro-Sánchez negoció con agentes encubiertos la compra de 20 armas tipo AK-47 y dos rifles calibre .50.

Las armas serían entregadas a otras personas para trasladarlas ilegalmente a México y, posteriormente, utilizarlas en actividades relacionadas con el tráfico de metanfetamina y otros narcóticos hacia Estados Unidos.

Castro-Medina participó como intermediario en la operación. El acusado reconoció haber facilitado una transferencia de 3 mil dólares a uno de los agentes encubiertos como anticipo por las armas.

El precio total pactado era de 66 mil dólares. El 21 de agosto de 2023, dos cómplices acudieron a un punto de encuentro en El Paso, Texas, con los 63 mil dólares restantes.

Después de recibir el dinero, los agentes encubiertos entregaron las armas a los involucrados, quienes fueron detenidos.

Castro-Medina fue detenido con más de 36 kilos de metanfetamina

El expediente también vincula a Castro-Medina con un decomiso de drogas ocurrido en noviembre de 2020.

En ese momento, agentes de la Patrulla Fronteriza lo detuvieron cuando conducía un Nissan Sentra en Sierra Blanca, Texas.

Durante una inspección secundaria del vehículo, los agentes encontraron varios paquetes ocultos debajo de una compuerta que no formaba parte de la estructura original del automóvil.

Los paquetes estaban envueltos con cinta y cubiertos con líquido para transmisión. Las autoridades determinaron que contenían 36.36 kilogramos de metanfetamina.

Navarro-Sánchez también admitió tráfico de personas

Además del tráfico de armas y drogas, Navarro-Sánchez reconoció haber contratado a traficantes de personas para introducir ilegalmente a individuos provenientes de México hacia Estados Unidos.

Al menos una de esas personas habría administrado algunas de las casas utilizadas por Navarro-Sánchez en El Paso, donde, según los documentos judiciales, se almacenaban armas y narcóticos.

Navarro-Sánchez y Castro-Medina fueron acusados formalmente junto con otros cómplices en abril de 2025. Posteriormente, el Gobierno de México transfirió a ambos a Estados Unidos para que enfrentaran el proceso penal.

¿Qué condena podrían recibir?

Navarro-Sánchez se declaró culpable de cuatro cargos: posesión de metanfetamina con intención de distribuirla, conspiración para traficar armas, conspiración para introducir personas ilegalmente a Estados Unidos y conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.

Castro-Medina se declaró culpable de posesión de metanfetamina con intención de distribuirla y conspiración para participar en tráfico de armas.

Ninguno tiene todavía fecha de sentencia. Ambos enfrentan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.