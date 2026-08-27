‘R1’ y ‘R2′, los líderes del CJNG son acusados en EU: ¿Qué condena podrían recibir?

Ramon Álvarez Ayala, ‘R1’, y su hermano Rafael Álvarez Ayala, ‘R2’ y/o ‘Rafa’, fueron acusados en Estados Unidos de participar en una conspiración para traficar cocaína y metanfetamina hacia ese país.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó la acusación contra ambos, quienes son ciudadanos mexicanos y tienen 44 y 42 años, respectivamente.

¿De qué acusan a los hermanos Álvarez Ayala?

Los cargos corresponden a una conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina con destino a Estados Unidos.

La investigación contempla actividades que, según los documentos judiciales, ocurrieron entre 2004 y diciembre de 2023.

Además, ambos enfrentan cargos por utilizar, portar, exhibir y disparar armas de fuego en relación con la conspiración de narcotráfico. Entre las armas mencionadas se encuentra una ametralladora.

¿Cuántos años de prisión podrían recibir el ‘R1′ y ‘R2′?

Si son declarados culpables, cada uno enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

La pena máxima establecida en la acusación es de dos cadenas perpetuas consecutivas para cada acusado.

El Departamento de Justicia precisó que estas sanciones corresponden al resultado que podrían enfrentar en caso de una sentencia condenatoria, por lo que actualmente ambos mantienen su condición de acusados.

¿Qué relación tienen con el CJNG?

Los documentos judiciales identifican a Ramon y Rafael Álvarez Ayala como presuntos comandantes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.

El gobierno estadounidense recuerda que el 20 de febrero de 2025 designó al CJNG como una organización terrorista extranjera.

¿Quién investiga el caso?

La investigación está a cargo de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles.

El Departamento de Justicia también reconoció la colaboración del gobierno de México para lograr la detención de Ramon Álvarez Ayala.

El proceso penal quedó en manos de fiscales de la Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas y de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso del Departamento de Justicia