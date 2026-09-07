Paquete Económico 2027 enfrentaría ingresos públicos estancados

El bajo crecimiento de la economía en México afectaría las intenciones del Paquete Económico 2027.

El Paquete Económico 2027 enfrentará una combinación adversa de ingresos públicos estancados, aunado a un mayor déficit y bajo crecimiento económico , que obligará al gobierno a realizar un ajuste fiscal con poco margen de maniobra, advirtieron economistas.

Arely Medina, economista de investigación en Banamex, estimó que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) podrían alcanzar 4.6 por ciento del PIB el próximo año.

Janneth Quiroz, directora de análisis de Monex, proyecta un crecimiento económico de apenas 1.8 por ciento , mientras que Hacienda proyectaría un avance de 2.4 por ciento.

Judith Senyacen Méndez, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), prevé que los ingresos presupuestarios prácticamente se mantendrían estancados en 22.5 por ciento del PIB, mientras el gasto público bajaría de 26.1 a 25.4 por ciento entre 2026 y 2027.

“El ajuste fiscal tendría que venir principalmente por el lado del gasto social no obligatorio”, advirtió.

Las pensiones, subsidios y programas prioritarios de transferencias no serían los principales afectados.

El riesgo estaría en servicios de educación, salud y cuidados que no corresponden a transferencias directas.

Méndez agregó que Hacienda proyecta una deuda de 52.3 por ciento del PIB para 2027, mientras que el déficit ampliado se ubicaría en 3.5 por ciento, aunque el CIEP prevé que podría ser mayor.

De acuerdo con Medina, la presión fiscal se explica por una combinación de gasto elevado e ingresos insuficientes. Aunque los ingresos tributarios alcanzaron el año pasado un máximo histórico de 15.1 por ciento del PIB, no ha sido suficiente para compensar la inercia del gasto.

La economista de Banamex señaló que, pese a incrementos reales de entre 9 y 10 por ciento en los ingresos petroleros, éstos se mantienen por debajo de lo calendarizado.

Para 2027, consideró que el gobierno enfrentará dificultades para cumplir su objetivo de reducir el gasto en siete décimas del PIB, por lo que existe el riesgo de que la consolidación fiscal vuelva a recaer sobre la inversión pública.

(El Financiero)

Supuestos para la economía en 2027

En materia de inflación en México , Quiroz estimó un rango de 3.5 a 4.0 por ciento para 2027, frente al 3.0 por ciento que podría utilizar Hacienda como supuesto oficial.

Para el tipo de cambio, proyectó un nivel de entre 17.85 y 17.90 pesos por dólar al cierre del próximo año, por debajo de los 18.60 pesos considerados en los Precriterios.

En tasas de interés, la especialista anticipó que el Banco de México mantendrá su tasa referencia en 6.50 por ciento durante 2027, sin recortes adicionales.

Quiroz también consideró prudente que Hacienda utilice un precio del petróleo cercano a 55 dólares por barril, similar a los 54.7 dólares establecidos en los Precriterios.

Medina cuestionó que la eficiencia recaudatoria pueda seguir siendo la principal vía para elevar los ingresos, después de varios años de esfuerzos para aumentar la captación tributaria.

Por ello, consideró que incrementos aislados de impuestos, como el IEPS , sólo representan soluciones temporales frente a un problema que requiere una reestructuración integral de las finanzas públicas.

México, en la mira de calificadoras

Las tres especialistas coincidieron en que las agencias calificadoras observarán de cerca el Paquete Económico 2027 por la presión sobre las finanzas públicas.

Medina destacó que México se encuentra cerca del límite inferior del grado de inversión , por lo que el Paquete será una oportunidad para reafirmar la consolidación fiscal.

Quiroz consideró que el mercado observará especialmente la credibilidad de las metas de déficit, la capacidad para elevar los ingresos y el impacto del ajuste sobre la inversión pública.

El desafío, consideró la directiva de Monex, será reducir el desequilibrio fiscal sin profundizar la desaceleración económica ni sacrificar la inversión productiva, en un escenario donde los ingresos tienen poco espacio para crecer y el costo de la deuda absorbe una proporción cada vez mayor de los recursos públicos.

Medina advirtió que para 2027 será más difícil que Hacienda utilice supuestos optimistas de crecimiento para sustentar mayores ingresos, ante la vigilancia de analistas, inversionistas y empresarios. Planteó que primero deberían estimarse los ingresos y después definir el gasto que puede financiarse.