¿Gasolina más barata? Bessent anticipa caída del petróleo a 40 dólares tras el fin de la guerra con Irán

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en conferencia de prensa el lunes 24 de agosto de 2026, en Washington.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que los precios del petróleo podrían caer hasta los 40 dólares por barril una vez que termine el conflicto con Irán, lo que a su vez reduciría los rendimientos de los bonos, que recientemente alcanzaron máximos de varios años.

“Vamos a superar este conflicto con Irán y espero que el petróleo baje”, dijo Bessent en una entrevista con Steve Bannon emitida el viernes. “Después de esto vamos a tener una oferta de petróleo muy superior a la demanda. Podríamos ver el crudo en 50 dólares, quizás 40, simplemente porque está entrando muchísima producción al mercado”, señaló.

Precio del petróleo y bonos del Tesoro de EU suben por conflicto con Irán

El crudo Brent cotizaba el viernes por encima de 95 dólares por barril, cerca de sus niveles más altos desde julio, mientras el West Texas Intermediate rondaba los 91 dólares, tras los ataques militares entre Estados Unidos e Irán a comienzos de esta semana.

El alza de los precios de la energía en las últimas semanas ha agravado las preocupaciones por la inflación y elevado los rendimientos de los bonos de referencia a nivel mundial. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó esta semana su nivel más alto desde 2023.

“Si uno mira las tasas de interés, nunca habían tenido una compensación tan alta con el precio del petróleo”, afirmó Bessent.

Noruega podría reducir 75 mil mdd en bonos de EU

El secretario del Tesoro también restó importancia a una propuesta del fondo soberano de Noruega, uno de los mayores del mundo, para disminuir sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense. El plan podría implicar reducir en 75 mil millones de dólares sus posiciones en Tesoros, según un análisis de Bloomberg.

“Simplemente buscan mejorar el rendimiento con otros activos estadounidenses”, afirmó Bessent. “Quieren comprar deuda de Fannie Mae y Freddie Mac; soy el mayor defensor de eso”.

Fannie y Freddie son dos gigantes del financiamiento hipotecario respaldados por el gobierno estadounidense. Sus bonos suelen ofrecer una prima de rendimiento frente a los títulos del Tesoro.

La noticia sobre Noruega amenazó con agravar las dudas sobre el apetito de los inversionistas por la deuda pública estadounidense en momentos de elevado endeudamiento. Un indicador de la deuda federal acaba de superar un récord de 40 billones de dólares.