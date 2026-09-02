Trump ‘pierde una batalla’ contra Irán: Precio del diésel alcanza su nivel más alto desde abril

El precio del diésel en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto desde el máximo registrado en abril, durante la fase inicial de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Esto pone de manifiesto las presiones inflacionarias que amenazan a la economía mundial a medida que el conflicto se prolonga.

Según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), el precio promedio nacional de la gasolina alcanzó los 5.688 dólares por galón el martes.

Esto representa solo una pequeña disminución respecto al máximo de abril y se encuentra cerca del récord de 5.816 dólares registrado a mediados de 2022, durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania.

¿Cuál es el impacto del aumento del precio de diésel en la economía?

El diésel es vital para la economía global, ya que impulsa camiones, la agricultura y la construcción. Las fluctuaciones en los precios minoristas afectan tanto a las industrias como a los consumidores.

El consumo de este combustible se vio impulsado este año por el conflicto en Oriente Medio, así como por la guerra entre Rusia y Ucrania. Moscú, que suele ser un importante proveedor, restringió las exportaciones tras las oleadas de ataques a sus refinerías.

Si los altos precios del diésel persisten durante el otoño, también afectarán a la pequeña pero significativa proporción de estadounidenses que calientan sus hogares con gasóleo, que es prácticamente intercambiable con el diésel.

Ningún estado tiene una mayor proporción de viviendas que se calientan con gasóleo que Maine, donde se celebran unas de las elecciones al Senado más reñidas del país este otoño.

Donald Trump presiona para incrementar la producción y bajar los precios

A principios de esta semana, el presidente Donald Trump presionó a las refinerías de petróleo estadounidenses para que aumentaran la producción nacional de diésel y gasolina durante una reunión a puerta cerrada, en un contexto de creciente preocupación por el costo de vida antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Trump dejó claro que quiere precios más bajos en las gasolineras para los estadounidenses y preguntó a los ejecutivos cómo aumentar la capacidad de producción, según un funcionario de la Casa Blanca que proporcionó detalles bajo condición de anonimato.

Goldman Sachs Group figura entre los bancos que advierten sobre la escasez en el mercado del diésel, debido a los ataques contra refinerías en Oriente Medio y Rusia que mermaron la capacidad global. A medida que suben los precios de la energía, “el diésel sigue estando en el epicentro del repunte”, afirmaron los analistas del banco la semana pasada.

Incrementar la producción no es una opción

Con los márgenes de producción de diésel cerca de máximos históricos, las refinerías estadounidenses operan prácticamente a su máxima capacidad. Aun así, puede que no sea suficiente. La oferta en Estados Unidos es la más baja jamás registrada para esta época del año. En el hemisferio norte comienzan las cosechas y la temporada de calefacción está a la vuelta de la esquina.

Según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), el precio promedio nacional del diésel nunca superó los 5.82 dólares por galón. Ese récord se alcanzó en junio de 2022, en el punto álgido de la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania.