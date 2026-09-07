Alejandro Armenta tras detención de Isaac ‘N’, edil de Esperanza: ‘Delincuentes se disfrazan de candidatos’

Alejandro Armenta agradeció a Omar García Harfuch por el Operativo Enjambre en Puebla y las acciones para detener a Isaac 'N'.

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, se pronunció tras la detención de Isaac ‘N’, alcalde de Esperanza, y admitió que “es una realidad que los delincuentes se disfrazan de candidatos”.

En rueda de prensa, el gobernador reconoció las operaciones de las autoridades como parte del Operativo Enjambre para desarticular redes criminales la mañana de este lunes 7 de septiembre.

Explicó que los delincuentes se vuelven alcaldes, gobernadores o funcionarios públicos para tener los instrumentos que la Constitución entrega a las autoridades a su disposición, lo que los vuelve los “delincuentes más peligrosos”.

Además, agradeció a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, por el operativo con el que se detuvo a Isaac ‘N’, presuntamente relacionado con delitos del fuero común, y señalado de formar parte de una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos en la carretera Puebla-Veracruz.

Junto con él, fueron detenidos Manuel ‘N’, hermano del alcalde, y Abigail ‘N’, exdirectora de seguridad municipal.

La Secretaría de Seguridad de Puebla informó que hubo un análisis de su gobierno sobre esa estructura criminal, y su desarticulación significa “un logro sustancial”.

“Nosotros celebramos mucho estas detenciones que sobre todo se deben traducir en tranquilidad para las personas de estos municipios y para los miles de transportistas y pasajeros que circulan por esa autopista”, reiteró el secretario de Seguridad.

La investigación tiene carácter presidencial, de acuerdo con el gobierno de Puebla, que confirmó que ya tenían indicios de las presuntas actividades criminales de Isaac ‘N’.

Respecto a la seguridad en Puebla, Armenta declaró que en Esperanza y las localidades afectadas hay un operativo amplio de elementos federales.

Armenta recuerda que la seguridad estuvo al servicio del crimen en tiempos del PAN

Alejandro Armenta aprovechó el caso para recordar que en la época de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón sentenciado por vínculos con el narco, “las áreas de inteligencia estaban al servicio de grupos delictivos”.

“En algún momento, las áreas de inteligencia, el C5 de Puebla, estuvo a disposición de los grupos delictivos”, declaró el gobernador de Puebla.