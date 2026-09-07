Se busca a maestra de Tomatlán, Jalisco: Liliana Judith salió rumbo a casa y desapareció hace 3 días

Familiares y amigos solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a Liliana Judith Colmenares, maestra originaria de Tomatlán, Jalisco, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado viernes 4 de septiembre.

De acuerdo con la información proporcionada por personas cercanas a la docente, Judith salió el pasado viernes antes de las 16:00 horas del domicilio de una de sus primas, acompañada de algunos familiares.

Posteriormente, alrededor de las 20:00 horas, la docente dejó a sus acompañantes en la comunidad de Pino Suárez, en el municipio de Tomatlán, y después continuó su camino con dirección a su domicilio, ubicado en la comunidad de Los Ángeles, entre La Cumbre y Nuevo Nahuapa.

Sin embargo, desde ese momento sus familiares perdieron todo contacto con ella y no han vuelto a tener noticias sobre su paradero.

¿Qué sabemos de la desaparición de Liliana Judith, maestra de Tomatlán?

Como parte de la búsqueda, se informó que la camioneta de la maestra Liliana Judith Colmenares fue localizada posteriormente cerca del Rastro Municipal de Tomatlán, Jalisco, situación que ha incrementado la preocupación de familiares, amigos y habitantes de la región.

A través de redes sociales, personas cercanas a la maestra han solicitado compartir la información para ampliar la búsqueda y obtener cualquier dato que permita conocer su ubicación.

Quienes cuenten con información que pueda ayudar a localizarla pueden comunicarse de manera anónima al número 668 227 0392.

Familiares y amigos reiteraron este lunes 7 de septiembre el llamado a la población para colaborar difundiendo la información, con la esperanza de lograr pronto la localización de la maestra.