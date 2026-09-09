‘América Latina no es patio trasero’: China responde a Marco Rubio y defiende a Colombia, Ecuador y Perú

La Embajada de China en Perú afirmó este martes que América Latina “no es el ‘patio trasero’ de nadie”, al defender la relación del Gobierno de Xi Jinping con los países de la región tras las acusaciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una columna publicada en diarios de Colombia, Ecuador y Perú.

En una nueva publicación de una serie de mensajes lanzados en redes sociales, la misión diplomática china en Lima aseguró que “China nunca ha actuado con cálculos geopolíticos, nunca ha interferido en los asuntos internos de otros países y nunca ha exigido a otros países que tomen partido o elijan un bando”.

“El hemisferio occidental (término usado por EU para definir a la totalidad del continente americano) no es el ‘patio trasero’ de nadie. Los países de América Latina tienen el derecho soberano de elegir libremente a sus socios y de desarrollar una cooperación exterior partiendo de sus propios intereses nacionales”, señaló la embajada del país asiático.

“La cooperación entre China y América Latina no está dirigida contra terceros y tampoco debe estar sujeta a interferencias de terceros”, reiteró.

En ese sentido, la delegación diplomática enfatizó que “China está dispuesta a trabajar junto con Perú y los países de América Latina para avanzar firmemente en la construcción de la Comunidad de Futuro Compartido China-ALC, y para que la Asociación Estratégica Integral China-Perú genere mayores beneficios para los pueblos”.

¿Qué dijo Marco Rubio que generó la respuesta de China?

Los mensajes de la embajada china fueron difundidos horas después de que Marco Rubio cuestionara las relaciones que China mantiene con los países latinoamericanos y lo señalara de no respetar las legislaciones locales.

En la columna de prensa publicada con motivo del inicio de su gira por Colombia, Ecuador y Perú, Rubio aseveró que “los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales de Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos”.

El secretario de Estado de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, se refirió con ello al litigio que la naviera estatal china Cosco, propietaria del puerto de Chancay, construido en Perú con una inversión de mil 300 millones de dólares, inició contra el Estado peruano para ser excluida de la supervisión y control de tarifas, bajo el argumento de ser un puerto privado y no una concesión del Estado.

Específicamente sobre ello, la Embajada de China en Perú aseguró que la inversión china en Perú “es transparente y conforme a la ley”, con una cartera de 30 mil millones de dólares. “Las inversiones y operaciones de todos los países en Perú deben estar bajo la jurisdicción del Estado peruano”, sostuvo la embajada china.

Asimismo, recordó que China lleva doce años consecutivos como el mayor socio comercial de Perú, con un superávit comercial de 52 mil millones de dólares para Perú desde que entró en vigor en 2010 el tratado de libre comercio entre ambos países.

También incidió en la política migratoria, al apuntar que China no exige visado a peruanos para viajes de turismo, mientras que cuestionó que “los peruanos, al solicitar una visa para cierto país, tienen que someterse a rigurosos controles e incluso enfrentarse a amenazas de cancelación de las visas de toda su familia”.