Aranceles a China reducen importaciones a México en 28%; Ebrard defiende la medida

Las importaciones mexicanas procedentes de China afectadas por el paquete de nuevos aranceles cayeron un 28 por ciento en los primeros cinco meses de 2026, afirmó este domingo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien defendió la medida como una herramienta para proteger a la industria nacional.

Durante la sesión plenaria de Morena, Marcelo Ebrard presentó los primeros resultados de la modificación de aranceles a 1,463 fracciones de productos procedentes de países con los que México no tiene tratados comerciales, que entró en vigor el pasado 1 de enero.

Entre enero y mayo, las importaciones totales correspondientes a esas fracciones disminuyeron un 23.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, mientras que las procedentes específicamente de China se redujeron un 28.4 por ciento, según los datos presentados por el funcionario.

Ebrard detalló que las importaciones de calzado registraron una caída del 59 por ciento, las de automóviles ligeros del 35 por ciento, las de textiles del 13.9 por ciento y las de electrodomésticos de alrededor del 27 por ciento.

“Están funcionando desde el punto de vista que estamos reduciendo importaciones en una parte importante”, sostuvo.

Ebrard confió en que esa reducción se traduzca en una reactivación de sectores industriales mexicanos, entre ellos el calzado, textil, vestido, electrodomésticos y juguetes.

¿Qué aranceles fueron modificados por el Congreso en 2025?

El paquete, aprobado por el Congreso a finales de 2025, modificó los aranceles de 1,463 fracciones de 17 sectores industriales, con tasas que en algunos casos alcanzan hasta el 50 por ciento. Las medidas afectan a mercancías de países sin acuerdos comerciales con México, entre ellos China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia y Brasil.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum justificó entonces la decisión como parte de su estrategia para sustituir importaciones, aumentar el contenido nacional de las cadenas productivas y proteger unos 350,000 empleos, principalmente en las industrias automotriz, siderúrgica, del calzado, textil y del vestido.

Aunque las autoridades han insistido en que las medidas no están dirigidas contra un país en particular, China es uno de los principales afectados y su gobierno ha cuestionado la política arancelaria mexicana.

¿Habrá represalias de China por aranceles de México?

En marzo, Pekín advirtió de posibles represalias por las nuevas barreras comerciales, que afectan a más de 30,000 millones de dólares de exportaciones chinas, y pidió a México rectificar las medidas.

Ebrard defendió este domingo que el objetivo es frenar importaciones que llegan a México a precios que considera artificialmente bajos y recuperar capacidad productiva nacional.

“Esto debe traducirse en algún momento en una reactivación de nuestras industrias”, afirmó.