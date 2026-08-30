Morena designa a Higinio Martínez para presidir el Senado; Noroña ‘rompe el consenso’

Higinio Martínez Miranda, senador por el Estado de México, es la propuesta de Morena para presidir la Mesa Directiva.

El próximo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, para el tercer año de la legislatura, será el mexiquense Higinio Martínez Miranda, quien fue electo por unanimidad dentro de Morena, confirmó el líder de la bancada, Ignacio Mier.

La propuesta completa, que deberá ser votada este lunes 31 de agosto, contempla a Martínez Miranda en la Presidencia, en sustitución de Laura Itzel Castillo, quien será la nueva secretaria de las Mujeres del Gobierno federal, incluye a Verónica Camino Farjat de nueva cuenta como primera vicepresidenta.

Además, las senadoras Martina Kantún Can y Alejandra Arias fueron propuestas como secretarias de la Mesa Directiva.

“En unidad y por votación unánime hemos elegido a @higinio_mtz como nuestra propuesta para presidir la Mesa Directiva del @senadomexicano #Unidadytransformación”, compartió Ignacio Mier en su cuenta de X.

Con la ausencia del senador Gerardo Fernández Noroña, los 65 morenistas presentes votaron por unanimidad para que Higinio Martínez sea el próximo presidente de la Cámara Alta.

¿A qué se comprometió Higinio Martínez?

“¿Qué es lo que tiene que hacer esta Presidencia, lo he dicho, respetar la Constitución. La Constitución nos dice que es lo que tiene que hacer el presidente del Senado”, afirmó el fundador de Grupo Texcoco.

El morenista mexiquense confió en que este lunes sea ratificada con sus partidos aliados, PVEM y PT, la propuesta de la mayoría legislativa para que presida la Cámara de Senadores en el último año de la 66 Legislatura.

Martínez Miranda adelantó que buscará también el apoyo de los partidos de oposición PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Saúl Monreal apoya a Higinio Martínez

“La mejor conveniencia es Higinio” para presidir la Mesa Directiva, aseguró el senador de Morena, Saúl Monreal, al reiterar que el propósito es la candidatura de unidad de la bancada mayoritaria.

En entrevista en el marco de la quinta Reunión Plenaria de los senadores de Morena, Monreal Ávila dijo que su deseo es que todos los integrantes de la bancada apoyen la propuesta de que sea el morenista mexiquense.

“Tengo entendido que nuestro amigo, compañero, respetable Noroña, había la intención de participar”, refirió sobre el senador Gerardo Fernández Noroña, quien no acudió a la Plenaria de Morena.

La queja de Fernández Noroña

Através de una carta redactada desde el 28 de agosto pasado, el senador Gerardo Fernández Noroña, señaló que bien podría justificar su ausencia a la Reunión Plenaria porque le quitaron el yeso que tenía por la fractura de la muñeca izquierda que sufrió.

Sin embargo, en realidad se debió a que su aspiración para presidir de nuevo la Mesa Directiva no fue apoyada y con ello no existirá el consenso ni la unanimidad.

“No solo porque el consenso tiene una exigencia altísima: la unanimidad; sino porque lejos estamos de construir un consenso. Termino planteando lo obvio, mi ausencia es la ruptura del consenso. No soy parte de ese acuerdo y conscientemente rechazo serlo”, recalcó.

Con información de Quadratin.