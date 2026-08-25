¿Enrique Inzunza debe pedir licencia en el Senado? Esto dijo Sheinbaum

Distintos legisladores se pronunciaron a favor de que Enrique Inzunza solicite licencia, tal como lo hizo Rubén Rocha Moya.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su opinión sobre si Enrique Inzunza, senador de Morena, debe pedir licencia o no al ser uno de los 10 funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos de tener presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Cada quien tiene que tomar una decisión; ayer di mi opinión sobre el caso del gobernador de Sinaloa, hoy con licencia; considero lo mismo en los 10 casos que están bajo investigación de la Fiscalía. Pero cada quien tiene una decisión frente al pueblo”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’.

Sheinbaum hizo un llamado a que los 10 funcionarios, señalados por presuntos nexos con Los Chapitos, actúen con responsabilidad.

En los últimos días, distintos legisladores expresaron su opinión sobre Enrique Inzunza y se mostraron a favor de que solicite licencia de su cargo tal como lo hizo Rubén Rocha Moya.

¿Quiénes recomendaron a Enrique Inzunza pedir licencia del Senado?

Arturo Ávila fue uno de los morenistas que llamó a Enrique Inzunza a pedir licencia como senador para enfrentar las investigaciones tras las acusaciones de EU.

El diputado de Morena calificó como un error que Inzunza retome sus actividades legislativas en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Lo anterior, luego de que el senador Inzunza adelantó que regresará a la Cámara Alta a partir del próximo 30 de agosto y tras más de 100 días de ausencia a partir de que iniciaron los señalamientos en su contra.

“Cualquier persona que tenga un señalamiento tan delicado como el que existe debe de caminar en la misma ruta de someterse al escrutinio de la justicia, de permitir que la autoridades lleven a cabo sus investigaciones y creo, sin duda, que la mejor forma de someterse al escrutinio de la justicia es sin fuero constitucional, no es la primera vez que lo digo, pero esa es una opinión personal”, aseguró Arturo Ávila.

PT acusa que Enrique Inzunza afecta la reputación del movimiento

El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, aseguró que el caso de Enrique Inzunza, afecta la reputación del movimiento.

Por ello, el petista hizo un llamado al morenista para enfrentar la justicia en caso de tener responsabilidad y así ayudar a la 4T.

“Inzunza ya está grandecito y es un abogado, debe resolver personalmente, si quiere ayudar al movimiento, al tema de enfrentar la justicia si tiene algo que ver y que asuma su responsabilidad”, dijo el líder del PT.

El diputado consideró que es lógico que sí les perjudica todo este asunto de las acusaciones del Departamento de Justicia y de Estado de los Estados Unidos contra el morenista por nexos con el narcotráfico.

*Con información de Quadratín