Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 25 de agosto: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 25 de agosto.

En esta conferencia de prensa podría estar acompañada por funcionarios del gabinete de Salud, quienes brindarán información respecto al avance de programas y obras.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de Sheinbaum en El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 24 de agosto?

La presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura clara frente a la crisis política en Sinaloa al calificar como “imprudente” y no “pertinente” el intento de Rubén Rocha Moya de retomar la gubernatura tras haber solicitado licencia.

“Qué necesidad de regresar, nada personal puede estar por encima de los intereses del pueblo de Sinaloa y de México”, criticó.

Rechazó haber sostenido comunicación con Rocha Moya y explicó que el regreso a la gubernatura no es viable dado que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene investigaciones abiertas contra 10 funcionarios estatales por presuntos vínculos con Los Chapitos.

La presidenta informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se encuentra en Estados Unidos buscando desactivar posibles repercusiones y alcanzar un acuerdo comercial benéfico.

El titular de la SEP, Mario Delgado, presentó un plan emergente para garantizar el derecho a la educación superior de cara a la publicación de los resultados del examen de la UNAM. El gobierno federal ofrecerá más de 37 mil lugares a jóvenes.