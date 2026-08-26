¿The Office o la Cámara de Diputados? ‘Me voy a subir a bañar’, dice voz femenina en sesión

'Me voy a bañar', se escuchó durante una reunión de la Cámara de Diputados luego de que alguien dejara abierto su micrófono. (Captura de pantalla).

Un momento incómodo se vivió durante una reunión virtual de la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados, luego de que un legislador dejara abierto su micrófono y los demás participantes escucharan parte de una conversación privada.

El episodio ocurrió mientras la presidenta de la comisión, Ana Karina Rojo Pimentel, se disponía a cerrar la reunión. En ese momento, una voz masculina preguntó si podía comentar algo durante un par de minutos.

Sin embargo, poco después hubo una voz femenina que provocó sorpresa entre los legisladores.

“No, ahorita me voy a subir a bañar y ahorita voy a bajar para que veamos nuestros pendientes, ¿sale…?”, se escuchó.

Al percatarse de que el micrófono permanecía abierto, Ana Karina Rojo pidió al diputado priista Christian Mishel Castro que lo apagara.

La situación generó gestos y risas entre algunos de los participantes, mientras la reunión llegaba a su fin.

Christian Mishel niega haber dejado abierto el micrófono

Después del incidente, Christian Mishel Castro aseguró que no era su micrófono el que estaba abierto, por lo que atribuyó el audio a otro participante de la reunión.

Hasta ahora, el episodio se suma a otros momentos incómodos protagonizados por legisladores durante reuniones virtuales, en los que conversaciones privadas han terminado siendo escuchadas por todos los participantes.

Por ejemplo, el 4 de agosto, en medio una sesión de presupuesto de la Cámara de Diputados, se escuchó este intercambio de frases entre los legisladores.

—¿Qué comes, Óscar? Que no invitas —dice una diputada.

—Estoy comiendo un pastel muy rico —respondió Óscar Bautista del PVEM.

El incidente volvió a poner sobre la mesa la importancia de verificar que los micrófonos permanezcan apagados durante las sesiones virtuales, especialmente cuando los legisladores realizan actividades ajenas a la reunión.