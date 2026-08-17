‘Pónganse a trabajar’: Marina del Pilar responde a diputados del PAN en BC que exigen su juicio político

La tensión entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y la oposición partidista continúa luego que la facción panista del Congreso del Estado de Baja California propusiera realizar un juicio político contra la mandataria.

Ante esta situación, esta última mencionó que se trata de cuestiones relacionadas con otros tipos de intereses, por lo que pide a los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado no llevar este tema a otras instancias.

“Que se pongan a trabajar, que se dejen de hacer politiquería, la gente quiere resultados, quiere trabajo, quiere territorio y nosotros en eso estamos concentrados, no nos vamos a distraer en otro tipo de acciones, estamos concentrados en trabajar en beneficio de la gente”, expresó la gobernadora de Baja California ante distintos medios de comunicación.

Insistió en la necesidad de enfocar los esfuerzos en tareas que generen un impacto y beneficio para la sociedad, en lugar de estos intentos que solo buscan “llamar la atención”, de acuerdo con sus palabras.

A finales de la semana pasada, los diputados del PAN buscaron incluir en la orden del día una propuesta para iniciar un juicio político en contra de la gobernadora de Baja California, esto a causa de distintos factores como: crisis en materia de seguridad, señalamientos en audios difundidos, fallas en salud, energía y educación, entre otros factores.

Exigen separar del cargo a Marina del Pilar, gobernadora de Baja California

La propuesta para solicitar la separación del cargo de Marina del Pilar Ávila Olmeda tampoco permaneció en el orden del día de la sesión del Congreso del Estado, luego de que diputados de Morena y sus aliados solicitaran retirarla.

Los legisladores Juan Manuel Molina García y Julia Andrea González Quiroz argumentaron que la facultad para proceder con una solicitud de esta naturaleza corresponde al Congreso de la Unión y no al Poder Legislativo de Baja California.

Por esta razón, Molina García solicitó que este punto fuera eliminado del orden del día, al sostener que el Congreso estatal tampoco cuenta con atribuciones para llevar a cabo dicho procedimiento.

La decisión generó inconformidad entre ciudadanos que se encontraban manifestándose en las instalaciones del Congreso del Estado. Los asistentes expresaron su rechazo al retiro de la propuesta mediante consignas de “Fuera Morena”.

En ese sentido, los diputados panistas reclamaron que en la entidad no sea posible llevar a cabo un juicio político; a causa de ello, llevarán el tema al Congreso de la Unión, para buscar por la vía federal.

Con información de Quadratín