Marina del Pilar ‘perdona’ a Jaime Bonilla por audios con amenazas: ‘Que Dios lo bendiga’

Marina del Pilar le deseó lo mejor a Jaime Bonilla por el bien de Morena y la 4T en Baja California.

Por el bien de la 4T, Marina del Pilar le deseó lo mejor a Jaime Bonilla, su antecesor como gobernador de Baja California, luego de semanas de acusaciones en torno a la revelación de sus audios con supuestos agentes de Estados Unidos y un video con amenazas de perjudicarla.

“Desearle paz, y que dios lo bendiga al exgobernador Jaime Bonilla”, comentó Marina del Pilar en rueda de prensa semanas después de acusar al exgobernador de “tenderle una trampa” al facilitar las reuniones con los supuestos agentes de las que posteriormente filtraron los audios.

Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum y Ariadna Montiel, líder nacional de Morena, declararon que lo más importante era la unidad del movimiento y la alianza del partido guinda con el PT.

Con ello, se refirió a las declaraciones de Bonilla, que en un video amenaza con ‘chingarla’ durante el tiempo que le queda de vida, y agregó que “es su sentir”, y que ella le desea “que encuentre paz en su corazón y que Dios lo bendiga”.

Jaime Bonilla llama a Marina del Pilar a ‘dejar de victimizarse’

Jaime Bonilla emitió un posicionamiento contra Marina del Pilar este jueves 30 de julio, en el que pidió que dejara de “involucrarlo en sus infortunios”, además de que sus declaraciones recientes, sobre que supuestamente fue víctima de una “emboscada psicológica”, solo sirven como cortina de humo para ocultar sus acercamientos con oficiales estadounidenses.

“Marina del Pilar tiene que dejar de mentir y también de meterme en sus asuntos... Ahora resulta que yo soy el culpable de que sea señalada por los mexicanos como una corrupta, de que le hayan quitado la visa y hasta de que la hayan sorprendido ofreciendo información sensible a un gobierno extranjero”, declaró Bonilla.

Finalmente, declaró que Marina del Pilar “naufraga en el mar de mentiras”, y la acusó de manipular con sus “deshonestas conductas”, por lo que pidió revisar sus aptitudes para ejercer el cargo de gobernadora de Baja California.

El conflicto entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla no solo preocupa a Morena, sino que el líder nacional del PT, Reginaldo Sandoval, llamó a frenar los ataques, ya que esto solo favorece a la oposición.

Sandoval reconoció el crecimiento de Movimiento Ciudadano en Baja California, por lo que llamó a Bonilla a “caminar en los acuerdos y la instrucción de la instancia nacional del partido”.