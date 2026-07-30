Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 30 de julio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 21 de julio desde Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este jueves 30 de julio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la acusación contra la red de tráfico de armas de Texas responsable de suministrar armas al Cártel de Sinaloa.

La acusación de la Fiscalía del Distrito Norte de Texas contra Loyd Walter Hall, residente de la localidad de Amarillo.

Dichos señalamientos fueron celebrados por Ronald Johnson, embajador de EU, quien dijo que es el resultado del compromiso de Donald Trump por desmantelar las redes de tráfico de armas de las cuáles el gobierno de Claudia Sheinbaum ha mostrado su preocupación.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 30 de julio?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y la mandataria adelantó que se presentaría el plan contra el sargazo.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana