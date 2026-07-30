Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 30 de julio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este jueves 30 de julio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la acusación contra la red de tráfico de armas de Texas responsable de suministrar armas al Cártel de Sinaloa.
La acusación de la Fiscalía del Distrito Norte de Texas contra Loyd Walter Hall, residente de la localidad de Amarillo.
Dichos señalamientos fueron celebrados por Ronald Johnson, embajador de EU, quien dijo que es el resultado del compromiso de Donald Trump por desmantelar las redes de tráfico de armas de las cuáles el gobierno de Claudia Sheinbaum ha mostrado su preocupación.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 30 de julio?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y la mandataria adelantó que se presentaría el plan contra el sargazo.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya habló con su homóloga de Perú, Keiko Fujimori.
- Sheinbaum reiteró el apoyo del gobierno para la investigación de la UNAM sobre las ‘trampas’ en su examen de admisión a licenciatura.
- La mandataria ofreció a los aspirantes que queden fuera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acercarse a alternativas como las universidades Rosario Castellanos.
- Al ser cuestionada sobre las acusaciones de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán contra Ernesto ‘N’, Sheinbaum aseguró que será decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) si es necesario realizar nuevas investigaciones.
- La presidenta informó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atienden el derrame de un químico muy tóxico tras eldescarrilamiento de un tren de carga en Naco, Sonora.
- La Secretaría de Economía junto con Kia anunciaron una inversión de 649 millones de dólares en México para producir en el país uno de los autos eléctricos de la compañía.
- En la conferencia del martes, el gobierno de México rechazó que, tras el lanzamiento del propulsor del Starship de SpaceX, cayeran desechos en el territorio o aguas nacionales.
- José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informó que a la fecha existen 68 millones de líneas telefónicas vinculadas a las compañías que ofrecen el servicio.
- Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, informó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió una consulta pública para establecer los derechos de las audiencias, entre los que se incluye la no difusión de desinformación.