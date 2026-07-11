Embajador de EU presume decomiso de 50 mil armas; Sheinbaum exige frenar el tráfico hacia México

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, presumió los decomisos de armamento proveniente de Estados Unidos a México, donde se presume que llegaría a manos del crimen organizado.

En lo que va de la administración Trump, suman 50 mil armas y 2.9 millones de cartuchos del tráfico ilegal de armas.

“Resultados de la Administración Trump en los Estados Unidos para desmantelar a los cárteles y detener el tráfico ilegal de armas de fuego. Aseguramos cerca de 50 mil armas de fuego, decomisamos casi 2.9 millones de cartuchos”, escribió en su cuenta oficial de X.

El diplomático afirmó que México y Estados Unidos trabajan “juntos” para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Gobierno mexicano exige medidas para frenar el tráfico de armas

El posicionamiento de Johnson ocurrió un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum recordó al gobierno estadounidense que el tráfico ilegal de armas siembra violencia y arrebata vidas en México.

“Seguiremos insistiendo con firmeza y con respeto en la necesidad de detener el tráfico ilegal de armas (desde Estados Unidos...) Así como México trabaja todos los días para evitar la llegada de drogas a nuestro vecino país, también es indispensable que se detenga el flujo de armas que alimenta la violencia”, dijo desde la Basílica de Guadalupe el jueves 9 de julio.

La mandataria subrayó en varias ocasiones que si Estados Unidos busca combatir a los cárteles, debe implementar medidas más eficaces para controlar el tráfico de armas.

A principios de año, Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, afirmó que de las 18 mil armas largas y cortas incautadas en México, el 77 por ciento tienen su origen en Estados Unidos.

De ese universo, fueron aseguradas armas de grado militar, por ejemplo, los rifles calibre .50 tipo Barrett, una de las armas preferidas por el crimen organizado por la capacidad para perforar blindaje.

A la fecha, las cifras decomisadas incrementaron, según Trevilla, pues dijo que van más de 28 mil armas incautadas por las instituciones del Gabinete de Seguridad. Un salto significativo sobre los resultados presentados en febrero.

Como parte de las acciones implementadas por el gobierno mexicano, presentó demandas en cortes estadounidenses contra los fabricantes de armas con el argumento de los daños provocados en el país; sin embargo, algunas de ellas fueron desestimadas.

En tanto, sostienen que promoverán recursos ante la justicia estadounidense para que se atienda este problema que aqueja a ambas naciones.