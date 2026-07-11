‘Infumable e intolerable’: PRI critica posible regreso de Fernández Noroña a la presidencia del Senado

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira Valdez, criticó el viernes el posible regreso de Gerardo Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Moreira Valdez calificó al senador de Morena de “misogino”, al asegurar que Carolina Viggiano, también del PRI, había puesto un video durante la Comisión Permanente en la que se criticaba al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Infumable, impresentable, intolerable. Es todo, pero él está cargado de un odio hacia las mujeres”, dijo el diputado ante medios de comunicación.

¿Noroña podría regresar a la presidencia del Senado?

El pasado miércoles 8 de julio, el senador Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancanda de Morena, habló sobre la renovación de la Mesa Directiva del Senado y la posibilidad de que Gerardo Fernández Noroña repita el cargo.

El coordinador parlamentario Ignacio Mier Velazco puntualizó que la posibilidad de que Gerardo Fernández Noroña repita como presidente del Senado está condicionada a obtener el aval de los 67 integrantes de la bancada de Morena.

En declaraciones a la prensa, Mier especificó que el nombramiento del liderazgo de la Mesa Directiva tendrá que definirse a través de consensos estratégicos con los partidos aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), agrupaciones con las que han consolidado su proyecto de reformas.

Mier Velazco subrayó que la prioridad central es la elección de un perfil idóneo que garantice la debida conducción y responsabilidad institucional de la Cámara Alta.

“Yo tengo que platicar con ellos de tal manera que tengamos a un presidente de la Mesa Directiva que no solamente garantice la buena conducción de los trabajos en el Pleno, sino que asuma una responsabilidad institucional y de representación legal del Senado de la República”, subrayó.

El legislador sostuvo que la presidencia de la Mesa Directiva exige diversas cualidades y consideró que varios integrantes de su grupo parlamentario cuentan con el perfil necesario.

¿Quiénes aspiran a presidir la Mesa Directiva del Senado?

La actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la recepción de la primera solicitud formal para participar en el proceso de relevo de cara al próximo periodo ordinario de sesiones.

Al respecto, detalló que se trata de una carta enviada por el senador Higinio Chávez, señalando que, aunque por el momento es la única misiva recibida, todas las propuestas son bienvenidas.

Castillo defendió la intención del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, de repetir en la presidencia del órgano legislativo, argumentando que se encuentra en su derecho, a pesar de las reformas legisladas por el morenismo en contra de la reelección de cargos.

Por otra parte, Óscar Cantón, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, también manifestó públicamente su aspiración por ocupar dicho puesto.

¿Quiénes otros candidatos se ‘apuntaron’ para la Presidencia del Senado?

Manuel Huerta, senador por Veracruz, también es de los que levanta la mano, y aunque hay otros contendientes, dijo que todo puede pasar; equiparó la situación con el partido entre Argentina y Egipto en el Mundial.