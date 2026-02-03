Da Ignacio Mier ‘borrón y cuenta nueva’: Anuncia cambios en la Jucopo tras sustituir a Adán Augusto

Ignacio Mier Velazco se estrenó como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, con un primer cambio para realizar cada lunes una reunión con los coordinadores parlamentarios.

“El nuevo horario en el que va a sesionar la Junta de Coordinación Política será los días lunes a las dos de la tarde, para que le dé oportunidad a la mesa directiva, y a los grupos parlamentarios, de estar informados sobre el Orden del Día de la semana, y así de esa manera nos podemos organizar mejor”, dijo en entrevista realizada antes de que iniciara la sesión del Pleno.

Al ser el nuevo coordinador de Morena, bancada mayoritaria, en sustitución de Adán Augusto López Hernández, el senador poblano encabezó esta mañana la primera reunión de la Jucopo.

Aseguró que durante su conducción habrá disposición al diálogo.

“La Junta de Coordinación Política tiene que ser un instrumento de coordinación, en medio de las diferencias, de la pluralidad. Es una de las instancias fundamentales para la operación del Senado de la República y vamos a fortalecer los esquemas de coordinación, de inclusión y de diálogo”, puntualizó.

Además, compartió que tuvo una buena recepción entre los coordinadores de bancada de la oposición.

“Bien, somos amigos. Cuando la presidió el senador Adán Augusto, yo asistí, en mi calidad de vicecoordinador general, pues ya tengo una relación de años con muchos de ellos y es una relación cordial. En medio de las diferencias, es una relación dialéctica en la que podemos encontrar muchas coincidencias y construir acuerdos”.

Respecto de quién quedará en la vicecoordinación, el morenista comentó que será algo a definir durante este mes.

Al entrar al salón del Pleno fue apapachado por integrantes de su bancada, en particular por los senadores Miguel Ángel Yunes, Cuauhtémoc Ochoa, Manuel Huerta, Margarita Valdéz y Mariela Gutiérrez.

Laura Iztel Castillo, presidenta de la mesa directiva, hizo el anuncio formal al Pleno del relevo en la coordinación.

Oposición confía en que haya diálogo en la Jucopo tras llegada de Ignacio Mier

Sobre la nueva coordinación en Morena, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, destacó que en la primera reunión se observó voluntad política del morenista.

“Yo mismo he señalado aquí, cuando me lo han preguntado, la Junta de Coordinación Política durante los meses anteriores no sirvió absolutamente para nada. Cumplió un papel testimonial, se tenían las reuniones para cumplir con la formalidad, pero no era un espacio de entendimiento, de construcción, salvo contadas excepciones, contadísimas excepciones, momentos extraordinarios del Senado de la República. Pero en términos generales no tenía esa función”, indicó.

“Yo esperaría del nuevo presidente de la Junta de Coordinación que retomara el espíritu para el que fue creada la Junta y que a partir de eso pudiéramos tener mayor diálogo, entendimiento y la posibilidad de construir acuerdos, entendiendo que es un Senado que tiene una composición plural", comentó.