¿Sin militares de EU en México? Senado no define fecha de votación para autorizar su ingreso

La autorización solicitada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado permitiría el ingreso temporal de elementos del ejército de Estados Unidos para entrenar a fuerzas mexicanas entre enero y abril. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

¿Será que igual les niegan el permiso de entrar a México? Recientemente, el Senado de la República, a través de la Comisión de Marina, suspendió la votación para autorizar el ingreso de tropas de Estados Unidos a territorio mexicano, con el fin de realizar ejercicios de adiestramiento conjunto.

De acuerdo con el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, la discusión no está descartada, pero sí requiere de un análisis detallado ante la creciente crisis internacional protagonizada por Estados Unidos y Venezuela.

“El asunto está sujeto a un replanteamiento de fechas. Además, por el ambiente en el que estamos, debemos darnos el tiempo prudente y ya después veremos qué prosigue”, declaró el legislador morenista en entrevista con la periodista Tania Díaz.

La decisión de la Cámara Alta de suspender la votación ocurrió en medio de una escalada de tensiones internacionales tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, que concluyó con la detención del presidente Nicolás Maduro, quien se declaró inocente de los cargos por narcotráfico en Nueva York.

¿Por qué el Senado suspendió la votación para autorizar el ingreso de militares de EU a México?

La suspensión obedece a la necesidad de evaluar con mayor rigor los términos, límites y consecuencias de la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos.

La autorización solicitada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado permitiría el ingreso temporal de elementos del ejército de Estados Unidos para entrenar a fuerzas mexicanas entre enero y abril.

Aunque el dictamen estaba programado para discutirse el pasado lunes 5 de enero, la Comisión de Marina canceló la sesión sin fijar una nueva fecha.

Manuel Huerta explicó que la suspensión obedece a criterios de responsabilidad jurídica y política. “La autorización de ingreso de tropas extranjeras no puede tratarse como un trámite. Requiere revisión integral, comparativos y garantías”, dijo.

Además, subrayó que, aunque el adiestramiento representa una oportunidad para fortalecer a las Fuerzas Armadas mexicanas, sólo debe permitirse bajo reglas claras, supervisión del Senado y pleno respeto al marco jurídico internacional.

“La seguridad en México no se fortalece debilitando la soberanía, sino con instituciones firmes, cooperación con límites y apego al derecho internacional, y es lo que estamos cuidando desde el Senado”, sostuvo el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera.

Huerta Ladrón de Guevara insistió en que el país no rechaza la cooperación internacional, pero esta debe darse con transparencia y en estricto respeto a la soberanía nacional.

Tras la postura fijada por la presidenta Claudia Sheinbaum frente a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, senadores de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su respaldo absoluto a la política exterior del Ejecutivo y reiteraron su rechazo a cualquier forma de subordinación o intervención foránea.

“Nuestro país sostiene una historia diplomática que se consolida en principios constitucionales como el diálogo, la cooperación y la construcción de acuerdos para fortalecer los lazos de amistad y hermandad con todas las naciones del mundo”, señalan los senadores de Morena en el comunicado.