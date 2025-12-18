Ejército de EU entrará a México: ¿Qué elementos vendrán a solicitud de Sheinbaum?

Sobre la solicitud para permitir el ingreso de militares de Estados Unidos a México, Claudia Sheinbaum explicó que se trata de convenios firmados desde hace tiempo entre ambos gobiernos y que no existe ningún elemento extraordinario. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

Es para entrenamiento, no para combatir a grupos criminales. El miércoles 17 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una solicitud al Senado para autorizar el ingreso de militares de Estados Unidos a territorio mexicano, con el objetivo de que participen en un programa de capacitación especial junto a las Fuerzas Armadas del país.

De acuerdo con la solicitud, se plantea el ingreso de 29 militares estadounidenses, de los cuales 19 pertenecen a los Navy SEAL y 10 al Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales. El arribo está previsto para el 19 de enero de 2026 y la estadía concluirá el 15 de abril.

El programa de capacitación se inscribe en la agenda de cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa entre México y Estados Unidos, donde el intercambio de conocimientos técnicos y operativos constituye uno de los mecanismos para fortalecer la preparación de sus fuerzas armadas.

¿Cuáles son las funciones de los Navy SEAL de EU?

Los Navy SEAL forman parte de las fuerzas de operaciones especiales de la Marina de Estados Unidos. Se trata de una unidad entrenada para ejecutar misiones de alta complejidad en ambientes terrestres, aeromóviles y marítimos.

Su preparación se caracteriza por un alto nivel de exigencia física y táctica, así como por la capacidad de operar en equipos reducidos. Entre sus funciones principales se encuentran:

Reconocimiento especializado.

Ejecución de acciones directas contra objetivos estratégicos.

Rescate y recuperación de personal.

Capacitación y asesoría a fuerzas aliadas.

Los Navy SEAL surgieron a inicios de la década de 1960, en el contexto de la Guerra Fría, como una unidad especializada de la Marina de Estados Unidos para operaciones no convencionales.

Su creación respondió a la necesidad de contar con fuerzas capaces de realizar misiones encubiertas, sabotaje y reconocimiento en entornos marítimos y costeros. En 1962, el entonces presidente John F. Kennedy autorizó formalmente la conformación de los primeros equipos SEAL.

Desde su creación, estas fuerzas especiales de la Marina estadounidense participaron en diversos conflictos y operaciones militares como:

Guerra de Vietnam: misiones de reconocimiento, interdicción y acciones directas en zonas fluviales y costeras.

Medio Oriente : operaciones especiales y acciones tácticas en distintos escenarios.

: operaciones especiales y acciones tácticas en distintos escenarios. Balcanes : incursiones especializadas y apoyo operativo.

: incursiones especializadas y apoyo operativo. Asia Central: rescate de rehenes, incursiones especiales y apoyo a fuerzas aliadas.

En años recientes, los Navy SEAL participaron en operaciones de alto perfil en el marco de la estrategia de seguridad de Estados Unidos, entre ellas misiones contra redes terroristas internacionales.

Los Navy SEAL surgió como una unidad especializada de la Marina de Estados Unidos para operaciones no convencionales. [Fotografía. Navy SEAL de EU]

¿Qué actividades realizarán los Navy SEAL en México?

Las actividades que realizarán los Navy SEAL en México consisten en un programa de capacitación orientado a reforzar habilidades tácticas y operativas del personal militar mexicano. El entrenamiento incluye ejercicios de reconocimiento en tierra y mar, prácticas de coordinación táctica y simulaciones controladas de acción directa.

De igual forma, se prevén ejercicios aeromóviles, enfocados en maniobras de inserción y extracción, así como capacitación en operaciones navales.

El esquema de entrenamiento contempla el intercambio de técnicas, procedimientos y protocolos operativos entre los instructores estadounidenses y las Fuerzas Armadas de México, con énfasis en el trabajo conjunto y la homologación de prácticas en distintos entornos.

Las sedes del entrenamiento se distribuyen en distintas regiones del país y se organizan en cuatro fases:

Estado de México : ejercicios terrestres en el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales, en Donato Guerra.

: ejercicios terrestres en el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales, en Donato Guerra. Fase aeromóvil : prácticas de coordinación aérea y despliegue táctico del personal.

: prácticas de coordinación aérea y despliegue táctico del personal. Campeche : ejercicios terrestres y de coordinación operativa en el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina, en Champotón, y en instalaciones del Mando Naval de Ciudad del Carmen.

: ejercicios terrestres y de coordinación operativa en el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina, en Champotón, y en instalaciones del Mando Naval de Ciudad del Carmen. Golfo de México: maniobras marítimas con prácticas de operaciones navales, orientadas al entrenamiento en escenarios marítimos.

Sobre la solicitud para permitir el ingreso de militares de Estados Unidos a México, Claudia Sheinbaum explicó que se trata de convenios firmados desde hace tiempo entre ambos gobiernos y que no existe ningún elemento extraordinario.

La presidenta señaló que fuerzas del Comando Norte de Estados Unidos acuden a México para entrenarse en protocolos específicos, como el Plan DN-III-E, y que este tipo de intercambios también permite que personal militar mexicano reciba capacitación en territorio estadounidense.