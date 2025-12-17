Siempre sí: Sheinbaum solicita al Senado el ingreso de la armada de EU para entrenar militares mexicanos

Los militares de EU serán parte entrenamiento que forma parte de un ejercicio denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, cuyo objetivo es reforzar las habilidades de unidades especializadas de la Armada de México. [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta Claudia Sheinbaum envió este miércoles 17 de diciembre a la Comisión Permanente del Senado una solicitud para autorizar el ingreso temporal de militares de Estados Unidos a territorio nacional, con el fin de participar en un programa de entrenamiento conjunto con fuerzas navales mexicanas.

La petición plantea que el ingreso se realice exclusivamente para actividades de capacitación y no para operativos de combate o acciones directas contra grupos delictivos.

Claudia Sheinbaum solicita el aval del Senado, como lo establece el artículo 76, fracción III, de la Constitución Mexicana, para permitir la presencia de personal militar extranjero en el país.

De acuerdo con el documento enviado a la Cámara alta, la delegación estaría integrada por 29 elementos de la Marina de Estados Unidos: 19 pertenecientes a los Navy SEAL’s y 10 más del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales. Su estancia en México se contempla del 19 de enero al 15 de abril de 2026.

El entrenamiento forma parte de un ejercicio denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, cuyo objetivo es reforzar las habilidades de unidades especializadas de la Armada de México. Las actividades se centran en el intercambio de conocimientos tácticos y en la mejora de la coordinación entre fuerzas de ambos países.

¿Cuáles son las actividades que realizarán los militares de Estados Unidos en México y dónde se harán?

Las prácticas se llevarían a cabo en instalaciones navales mexicanas, sin desplazamientos fuera de zonas militares. Las sedes previstas son:

Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales, Donato Guerra, Estado de México .

. Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina, Champotón, Campeche .

. Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche.

El documento precisa que los militares estadounidenses ingresarían al país en una aeronave militar estadounidense Hércules C-130 y permanecerían bajo un esquema de actividades previamente definido. La salida del personal extranjero se realizaría al concluir el periodo de entrenamiento.

El programa se divide en cuatro fases:

Primera fase : ejercicios terrestres en el Estado de México.

: ejercicios terrestres en el Estado de México. Segunda fase : prácticas aeromóviles.

: prácticas aeromóviles. Tercera fase : operaciones terrestres en Campeche.

: operaciones terrestres en Campeche. Cuarta fase: maniobras marítimas en el Golfo de México.

La solicitud subraya que el intercambio busca fortalecer la preparación técnica de las fuerzas mexicanas, mejorar la coordinación en escenarios complejos y actualizar métodos de operación empleados por unidades de élite.

¿Cómo se comparan estos ejercicios con otros despliegues militares en la región?

Antes de darse a conocer la solicitud por parte de Claudia Sheinbaum, el gobierno de Nicaragua autorizó la entrada de militares de México, Estados Unidos, Rusia, Venezuela y Cuba, como parte de un esquema de cooperación internacional durante 2026.

De acuerdo con la información oficial difundida por el gobierno nicaragüense a través del Diario Oficial La Gaceta, la presencia de militares extranjeros en ese país tiene fines de intercambio de experiencias, adiestramiento y labores de asistencia humanitaria, así como misiones de búsqueda, rescate y atención a desastres naturales.

En el caso de Estados Unidos, Nicaragua permitió el ingreso de personal militar, naves y aeronaves para operaciones humanitarias previamente coordinadas con su Ejército.

A diferencia del caso mexicano, donde la solicitud del Ejecutivo delimita con precisión el número de efectivos, las fechas y las sedes del entrenamiento, el decreto nicaragüense no establece un número exacto de militares extranjeros ni restringe su presencia a instalaciones específicas.