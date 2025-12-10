¿Qué hacen militares mexicanos en la frontera con Guatemala? Esto sabemos

Imagen ilustrativa. En la frontera entre Chiapas y Guatemala fueron desplegados militares mexicanos para evitar enfrentamientos criminales (Foto: DAMIÁN SÁNCHEZ/CUARTOSCURO)

El Gobierno de México informó este martes que se reforzó la coordinación con Guatemala tras el enfrentamiento armado registrado en la comunidad de Agua Zarca, en el departamento de Huehuetenango, donde un militar resultó herido durante un ataque atribuido a grupos del crimen organizado que operan en ambos lados de la frontera.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que existe intercambio de información con las autoridades guatemaltecas y que ya se desplegaron unidades del Ejército mexicano en la zona fronteriza para reforzar la vigilancia y apoyar en las labores de reconocimiento.

Harfuch añadió que el ataque se inscribe en la “dinámica delictiva” que domina esa franja limítrofe, donde distintos grupos criminales disputan rutas para el tráfico de drogas y armas.

De acuerdo con el parte oficial del Ministerio de la Defensa de Guatemala, un oficial fue herido en un pie durante la agresión ocurrida en Agua Zarca, en la frontera entre ambos países.

Cártel de Sinaloa y Cártel de Chiapas-Guatemala, en disputa por la frontera sur

En este sentido, el general de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, detalló que en la región operan al menos dos organizaciones: una célula vinculada al Cártel de Sinaloa y otra identificada como Cártel de Chiapas–Guatemala.

“Se estableció que se va a aplicar un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera con fuerzas del Ejército mexicano en nuestro territorio y también con el personal de Guatemala se realizarán ese tipo de operaciones” , afirmó Trevilla.

Por su parte, García Harfuch subrayó que este tipo de agresiones no es aislado y que refleja la pugna entre organizaciones criminales por control territorial, a la vez que reiteró que México mantiene su compromiso de cooperación bilateral en materia de seguridad y que continuará fortaleciendo la presencia institucional en los puntos más vulnerables.

El incidente ocurre en un contexto de tensión creciente en la región fronteriza entre México y Guatemala, donde este año se han registrado otros episodios de violencia asociados al tráfico de drogas.