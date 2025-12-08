Fuerzas federales detienen a 12 del CJNG en operativo en Chiapas

Los 12 presuntos integrantes del CJNG fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, bajo la conducción jurídica de la FGR, para determinar su situación jurídica. [Fotografía. Secretaría de Seguridad de Chiapas/Facebook]

Las fuerzas federales detuvieron, ayer durante un operativo de alto impacto, a 12 personas presuntas integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quienes se les aseguraron armas, cargadores, cartuchos útiles y chalecos tácticos.

“En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, en conjunto con @FGEChiapas, @FGRMexico @SSPCMexico, @SEDENAmx, @GN_MEXICO_ y @SEMAR_mx, detuvieron a 12 personas que dijeron pertenecer al CJNG”, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Gracias a esta acción de la fuerza interinstitucional conjunta, se inhiben generadores de violencia, se desarticulan células criminales y se fortalece la seguridad del pueblo de Chiapas”, dijo el funcionario en la red social X.

Más tarde, en un comunicado, autoridades locales y federales informaron que los detenidos serán imputados ante las autoridades ministeriales por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Detallaron que los detenidos fueron identificados como Genaro ‘N’, Juan Miguel ‘N’, Sergio ‘N’, Francisco ‘N’, José G. ‘N’, José A. ‘N’, Luis ‘N’, Ángel ‘N’, Yoselin ‘N’, Darwin ‘N’, Emanuel ‘N’, y Diego‘N’.

“Manifestaron pertenecer al grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación. Durante la acción, se aseguraron cuatro armas largas tipo AK-47 con cuatro cargadores y 80 cartuchos útiles; un arma corta calibre 9 mm con un cargador y cuatro cartuchos útiles, así como cuatro chalecos tácticos color negro”, puntualizaron las autoridades.

Dijeron que también fue asegurado un vehículo marca Mazda tipo 3, modelo 2020, sin placas de circulación; 90 bolsitas con hierba verde con características de mariguana; 60 bolsitas transparentes con sustancia granulada con características de cristal; una gramera digital y dinero en efectivo.

Tras su detención, los 12 presuntos involucrados fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, bajo la conducción jurídica de la Fiscalía General de la República, para determinar su situación jurídica.

Cabe destacar que este es el tercer golpe contundente contra esa organización criminal en el último mes. El 19 de noviembre pasado se aseguraron los ranchos El Zapote y Sicarios, en Chiapas, supuestamente usados por el CJNG para resguardo de drogas como cocaína, cristal, armas largas y cartuchos.

Dichos ranchos fueron asegurados con base en cateos de inmuebles cuya propiedad se atribuyó a miembros de Los Deltas, una de las facciones del CJNG en Chiapas.

Días antes, el 4 noviembre, cinco presuntos integrantes del CJNG fueron detenidos tras la realización de diversos operativos por parte de elementos de seguridad en aquel estado del sur.

Las citadas detenciones se llevaron a cabo en los municipios de Mapastepec, Acacoyagua y Escuintla, durante operativos coordinados a cargo de las autoridades locales y federales encabezadas por las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa y la Guardia Nacional.

Chiapas, uno de los estados fronterizos del sur de México ha sido controlada históricamente por el Cártel de Sinaloa, pero desde hace unos años el CJNG entró a la disputa de diversas regiones de la entidad.

De acuerdo con un mapa delictivo elaborado por los gobiernos de la ‘4T’, en la entidad operan también células del Cártel del Golfo y Los Pelones, ésta última, una organización originaria de Quintana Roo.

La presencia de las organizaciones criminales se da principalmente en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, así como en la ciudad fronteriza de Tapachula, y en otras ciudades como Palenque y San Cristóbal de las Casas.