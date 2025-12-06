Detienen en Quintana Roo a ‘El Danone’, líder regional del CJNG en el Caribe mexicano

La detención de 'Danone' se dio cuando un Grupo de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Defensa realizaban recorridos de vigilancia. (EFE).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo informó que arrestó a Emilio Alejandro ‘N’, alias ‘Danone’ quien es considerado jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Caribe mexicano.

En un comunicado, las autoridades informaron detalles del arresto del sujeto, quien estaría implicado en delitos contra la salud y portación de arma de fuego y explosivos.

Según la información, el presunto criminal operaba en los municipios de Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres, donde “lideraba de manera intelectual acciones para expandir el territorio controlado por el CJNG bajo el nombre de ‘Deltas: Operativa Jaguar’ del cual en semanas recientes se logró un importante aseguramiento de armas y equipo táctico con los mismos logotipos y letras”.

La detención ocurrió tras trabajos de inteligencia e investigación de campo, y mientras elementos del Grupo de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaban recorridos de vigilancia.

¿Cómo fue la detención de ‘El Danone’, operador del CJNG en el Caribe?

En el operativo, se percataron de dos hombres que estaban a la altura de la cajuela de un vehículo estacionado y con la cajuela abierta.

“Ambos, estaban intercambiando varias bolsitas de plástico transparentes que en su interior contenían vegetal de color verde con las características similares a la droga comúnmente conocida como marihuana”, apuntó la dependencia.

Al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, uno de los individuos salió corriendo y se dio a la fuga, mientras que el otro sujeto fue revisado y se le decomisaron una mochila, 64 bolsitas de plástico transparentes con vegetal de color verde con las características similares a la marihuana.

Además, le aseguraron 23 bolsitas de plástico transparente con fragmentos sólidos cristalinos similares al cristal y otras 19 bolsitas con polvo blanco con características similares a la cocaína.

También se le decomisó un arma de fuego tipo corta marca ‘Glock’, color negro, calibre 9 milímetros, un cargador color negro, 12 cartuchos 9 milímetros color dorado, el vehículo color gris de la marca Kia, modelo Soul, 300 mil pesos en billetes de diferentes denominaciones y cuatro teléfonos celulares.

El CJNG está en la lista terrorista del Gobierno de Estados Unidos, al ser considerado, durante años, como uno de los más poderosos del mundo, junto al Cartel de Sinaloa.