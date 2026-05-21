Wall Street anticipa jornada con pérdidas: Nasdaq retrocede 0.56%

Los principales índices accionarios alrededor del mundo anticipan una jornada de pérdidas, a medida que los inversionistas determinan si los resultados de Nvidia cumplieron con sus altas expectativas, así como las últimas noticias relacionadas con los posibles acuerdos que pongan fin a la guerra en Medio Oriente.

El Nasdaq registra un retroceso de 0.56 por ciento, en los 26 mil 120.84 enteros, el S&P 500 cede 0.44 por ciento, en las 7 mil 399.66 unidades, y el Dow Jones que opera con 49 mil 936.12 puntos, resta 0.15 por ciento.

“Comentarios desde Irán moderaron el optimismo sobre una posible reapertura del estrecho de Ormuz, lo que impulsó los precios del petróleo y las tasas de los bonos soberanos. En paralelo, aunque Nvidia presentó resultados sólidos, estos no lograron detonar un nuevo impulso en la narrativa de inteligencia artificial, por lo que el mercado seguirá atento a las implicaciones de su guía para la demanda tecnológica”, detallaron analistas de Actinver.

Nvidia, fabricante de semiconductores, anunció al toque de la campana del miércoles que obtuvo un beneficio neto de 58.321 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, 210 por ciento más interanual. Los títulos de Nvidia restaban 0.80 por ciento tras la apertura de la bolsa este jueves.

¿Cómo cotiza la BMV este jueves?

El mercado local abre con números rojos, ya que se observa un retroceso de 0.75 por ciento para el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el cual opera alrededor de las 68 mil 379.63 unidades y el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores cede 0.75 por ciento, en un nivel de mil 367.53 enteros.

En tanto, del lado de Europa el FTSE 100 de Londres es el único que sube 0.29 por ciento, a 10 mil 461.50 unidades, mientras que las bajas son de 0.28 por ciento para el DAX en Alemania, en los 24 mil 665.29 enteros, le sigue el IBEX 35 de España con 0.06 por ciento, en las 18 mil 35.60 unidades, y el CAC 40 de Francia con 0.06 por ciento, ronda en los 8 mil 113.32 puntos.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, ambos contratos aumentan 3.11 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 101.42 dólares por barril, y el referencial Brent se coloca en los 107.61 billetes verdes por unidad, pues sube 2.48 por ciento.

Con información de EFE.