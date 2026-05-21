Productores de enlatados y botanas ‘blindan’ precio de empaques: Aumento en combustibles encarecen resinas

Botanas y enlatados se enfrentan al alza en los costos para los empaques.

Grupo Herdez, La Costeña y Conagra Brands implementan estrategias de mitigación de costos debido al encarecimiento del precio de los combustibles, resinas plásticas, fletes y otros insumos.

En su conferencia telefónica sobre los resultados del primer trimestre, la directora de Finanzas y Sostenibilidad de Grupo Herdez, Andrea Amozurrutia advirtió que recibieron notificaciones de algunos proveedores sobre aumentos de costos en el embalaje para los próximos meses. “Si bien no prevemos que estos impactos sean significativos, nuestro enfoque sigue centrado en garantizar la disponibilidad de suministros e implementar estrategias de mitigación”, dijo.

Amozorrutia anunció que la compañía monitorea de cerca las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el aumento de los precios del petróleo, lo que sugiere una posible presión sobre los costos de embalaje de plástico y logística.

En el primer trimestre del año, las ventas netas de la empresa presidida por Héctor Hernández-Pons Torres, que en su portafolio maneja más de mil 500 productos, bajo marcas como Herdez, Doña María, Del Fuerte, Barilla y McCormick totalizaron 5 mil 209 millones, lo que representó un alza de 17.5 por ciento anual.

Sin embargo, la directiva advirtió que experimentará una desaceleración de las ventas en los meses subsecuentes ante la implementación de su sistema Planificación de Recursos Empresariales (ERP, por sus siglas en inglés).

Por su parte, Conagra Brands, compañía estadounidense que comercializa marcas de botanas como las palomitas para horno ACT II, Del Monte, Hunt’s, PAM, Duncan Hines, entre otras, anunció, el pasado 15 de abril, una inversión de 550 millones de pesos para expandir su planta de producción en Irapuato, Guanajuato.

Dicho desembolso permitirá la ampliación de líneas de producción, particularmente en tecnologías de envasado.

“Si ha habido un efecto inflacionario, pero tenemos la gran ventaja de tener una producción local, aproximadamente el 95 por ciento de lo que vendemos en México de Conagra Brands lo producimos en nuestra planta de Irapuato y los insumos son locales”, explicó Alberto Cavia, director general de Conagra Brands México en entrevista.

El también vicepresidente de la empresa reconoció que aunque sí existe un impacto en los costos de producción, no implica un alza en los precios al consumidor.

“Lo estamos nosotros absorbiendo y además no es muy grande, gracias a como tenemos configurada nuestra cadena de suministro. En materia de empaques manejamos una estrategia de coberturas cambiarias y de inventario, lo que nos permite disminuir el riesgo significativamente”, matizó.

Cavia explicó que Conagra Brands realiza constantemente configuraciones en sus estrategias de arquitectura de empaque y de precio, para adaptarse a las condiciones de consumo en el país.

Según el directivo, en los últimos cinco años, Conagra Brands en México ha tenido un crecimiento compuesto en sus ventas que va del 5 al 7 por ciento. En tanto que la celebración de la Copa del Mundo impulsará las ventas al doble.

“Si alguna de las categorías viene creciendo, por ejemplo 5.5 por ciento, creemos que en los meses mundialistas, el consumo irá al 10 por ciento, si viene creciendo al 2 se elevará al 4 por ciento”, adelantó el director general de Conagra Brands en México

Para el 2026, La Costeña espera un crecimiento de un dígito, además de que durante la Copa del Mundo, la firma posicione de mejor manera sus categorías como chiles, frijoles, salsas, vegetales y mayonesas que en el mercado mexicano tienen el 60 por ciento de participación.

“Será una proyección probablemente mejor que el año anterior. Estamos queriendo crecer también de una forma sana, tanto en volumen como en valor y en mezcla, no nada más en en precio, como a lo mejor en algunos otros años se hizo debido a la inflación”, señaló el director general de la compañía, Alberto Arellano.

En cuanto al alza de los combustibles y otros insumos, el CEO reconoció que existe presión. “Sí hay una presión inflacionaria, pero nos toca a nosotros como productores tratar de absorber una parte importante de ella y buscar que nuestros productos sigan siendo asequibles para el consumidor. Constantemente nos estamos adaptando en cuanto a presentaciones de los productos. Puedes hacer más chicas y para menores presupuestos, pero también, familiares”, concluyó Arellano.